賴總統與外媒茶敘 展現台灣願集體防禦、責任分擔

總統賴清德18日首度與駐台外媒記者茶敘，涉外人士表示，總統藉此向國際社會重申台灣自我防衛、遵守國際秩序，以及促進和平交流等3個核心不變，強調台灣在相關議題不會缺席與不可或缺，並展現台灣對「集體防禦、責任分擔」的態度。

總統府下午發布新聞稿，賴總統18日上午出席在台北賓館舉行的台灣外國記者會（TFCC）「總統與國際媒體茶敘」，接受國際媒體提問，並針對媒體提出有關國安法制、美國對台軍售、經濟海域、朝野對話、台日合作及兩岸關係等議題，逐項回應說明政府立場。

綜合與會外國媒體報導，彭博社聚焦賴總統回應中國近日加大力道施壓外媒的作為，卡達半島電視台關注美國對台軍售議題。日本讀賣新聞聚焦日菲EEZ劃界談判，以及賴總統批評中國是周邊國家唯一且最大威脅等發言；日經亞洲指這場茶敘，標誌著賴政府致力於讓國際社會聽到台灣聲音。

涉外人士表示，賴總統對外媒提問的的回應，包含3個核心不變。首先是展現台灣自我防衛決心不變，賴總統在談及美國對台軍售時表示，對外軍購與推動國防自主同等重要，重申台灣願意與國際社會集體防禦、責任分攤。

其次是遵守以規則為基礎的國際秩序不變。涉外人士說，賴總統回應日菲專屬經濟海域劃界談判議題時重申，該談判不對第三方權益造成影響，強調會確保國家主權與漁民權益，以及一切依照「國際海洋法公約」、「維也納條約法公約」規定辦理，並指出中國在周邊海空域的灰色地帶襲擾，才是最大風險和威脅。

涉外人士指出，第三是對等交流促進和平決心不變。賴總統分別以中東和平已見曙光、盼俄烏戰爭儘早結束，以及近日七大工業國集團（G7）呼籲中國放棄威權主義擴張等國際事件，重申台灣願在對等尊嚴下與中國交流，共同促進和平。

面對中國持續加大對第一、第二島鏈等國家的施壓力道，涉外人士表示，賴總統盼透過與國際媒體茶敘，向國際社會清晰闡明台灣立場，展現「集體防禦、責任分擔」態度，並說明台灣在相關議題上不會缺席、也不可或缺，且在整體地緣政治變局中擁有高度的能動性與戰略定性。