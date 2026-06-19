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下周雙柯會 黃國昌：柯建銘可好好解釋綠營對人工生殖法善意何在
民眾黨主席黃國昌下午被問到如何看待柯文哲和柯建銘預計下周參加活動會談，他原本說平常心就好，接著又說或許柯建銘可以好好解釋為何曾經承諾民進黨立院黨團會對人工生殖法有善意回應，最後卻用人格羞辱方式抹黑陳昭姿委員。
黃國昌說，之前柯文哲到民進黨立院黨團拜會，前總召柯建銘說對人工生殖法會有善意回應。但搞到後來民眾黨立委陳昭姿到衛環委員會開會時，打算進行專業討論，卻遇到民進黨的委員用人格羞辱的方式抹黑。
「這到底怎麼回事？柯建銘當初做的承諾，為什麼到最後變成這個樣子？」或許柯建銘遇到柯文哲的時候，可以好好跟他解釋一下，因為整個台灣民眾黨的立法院黨團，也都看不到民進黨所謂具體的善意到底在哪裡？只有持續抹黑進行人身攻擊。
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