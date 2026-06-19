總統：中國是破壞台海現狀主因 不放棄朝野合作

總統賴清德昨天與國際媒體茶敘，他強調，尋求朝野合作的努力不會改變、更不會放棄；談及中國對台及印太國家施壓，他指出，中國才是改變台海現狀及破壞區域和平穩定的主要因素，民主國家應團結合作維護印太安全。

總統府下午發布新聞稿，賴總統18日上午出席在台北賓館舉行的台灣外國記者會（TFCC）「總統與國際媒體茶敘」，接受國際媒體提問，並針對媒體提出有關國安法制、美國對台軍售、經濟海域、朝野對話、台日合作及兩岸關係等議題，逐項回應說明政府立場。

對於國安法制改革，賴總統指出，為因應中國對台統戰與滲透，政府去年提出5大面向、17項防制措施，目前除軍事審判制度仍由國防部研議外，其餘法案均已送交立法院審議，而近期相關案件也顯示，國安法制初步發揮效果。

他表示，面對地緣政治變化與假訊息、統戰威脅，不僅台灣，日本與韓國近年也持續強化國家安全與情報體系；未來除爭取法案儘速完成立法外，更重要的是將改革措施轉化為常態性制度，建立跨部會協作、培育國安人才，並強化關鍵基礎設施防護能力。

他指出，政府正推動全社會防衛韌性，希望讓全民了解來自境外的威脅，與政府共同面對統戰滲透以及各種非傳統安全挑戰。

至於朝野關係與政治僵局，總統表示，團結力量大，若執政黨與在野黨能以國家利益及人民權益為優先，將有助於台灣面對各項挑戰。

總統指出，2024年大選後形成朝小野大的政治局面，但朝野間目前仍缺乏足夠信任。他過去兩年曾多次主動釋出善意，包括邀請在野黨領袖聽取國安簡報，以及透過5院院際協調尋求國情報告機制等，但均未能順利推動。

他強調，身為總統，尋求朝野合作的努力不會改變、更不會放棄。民主政治固然存在政黨競爭，但國家利益不應因此受到犧牲，期待未來朝野能在攸關國家發展的重要議題上攜手合作。

針對北京對台灣發起的灰色地帶行動，賴總統表示，北京對台灣及周邊國家的威脅手法不斷翻新、範圍也愈來愈廣，無論是台灣總統出訪友邦，或是日本與菲律賓進行經濟海域劃界談判，中國都試圖施加影響與壓力，顯示其施壓對象並非僅限於台灣。

他指出，面對中國持續進行灰色地帶侵擾、認知作戰與滲透活動，印太國家應深化合作，除共同應對假訊息與反滲透挑戰外，也應透過責任分擔與集體嚇阻機制來維護區域和平穩定，避免遭到各個擊破。

總統強調，台灣守護民主自由生活方式、維護國家安全，以及拒絕接受中國共產黨統治，這不應被視為挑釁行為；相反地，中國近年在東海、南海及台海持續擴張軍事力量，並將勢力延伸至西太平洋，才是改變台海現狀及破壞印太和平穩定的主要因素。

賴總統呼籲，面對共同挑戰，民主國家應建立共識、團結合作，才能共同維護區域安全與穩定發展。