鄭麗文喊沒台獨陸仍侵略「會戰鬥」 陳培瑜酸：從美返台看清國際現實

國民黨主席鄭麗文日前接受「經濟學人」專訪，強調國民黨追求和平，但絕不放棄自我防衛，並說如果台灣沒有宣布正式獨立，而中國大陸仍武力侵略，「我們會戰鬥。」民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，樂見鄭麗文從美國返台後，終於看清了國際現實，令人遺憾是，鄭麗文試圖把中共的暴行合理化。

陳培瑜表示，樂見鄭麗文從美國返台後，終於看清了國際現實，這證明了「守護主權、抵抗侵略」不是任何政黨的專利，而是全台灣人的公約數。

陳培瑜說，令人遺憾的是，鄭麗文試圖把中共的暴行合理化，設下「沒宣布獨立才還擊」的前提，在野黨必須認清和平不能寄望於敵人的仁慈、侵略者的子彈，從來不會去檢查身上貼著什麼標籤，國際社會都看得很清楚，台海緊張的根源從來不是台灣的內部選擇，一直以來都是中共擴張的野心。

陳培瑜指出，面對強權，任何「設前提」的做法都是實質的退讓。執政黨的立場始終堅定，「我們不求戰、不挑釁，但我們絕不畏戰。唯有不設前提、展現堅定的防衛決心，才是真正守護台灣民主與和平的唯一路徑。」