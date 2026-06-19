快訊

不選彰化縣長了！蔡壁如端午表態：目前定居「這1區」全力備戰海線立委

講出華府心聲？范斯嗆以色列：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午節死亡車禍…西濱大安段曳引車自撞 「運將飛車外」慘遭自家拖車輾斃

聽新聞
0:00 / 0:00

政院推退軍警轉校園保全月薪恐高過校安 葉元之嘆：民進黨批我養肥貓

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片

針對校園毒品防制，行政院因校內沒有警察，且有些教官已轉做校安，擬推薪資破5萬的「第五級保全」。國民黨立委葉元之表示，校安人員約4萬元薪資已超過退休軍警再任公職薪資上限規定，第五級保全薪水更遠遠超過，他先前提案調整遭民進黨批評是養「雙薪肥貓」，如今政院推出相關政策，應適當檢討軍警轉任校安薪資天花板。

葉元之表示，行政院可額外補助經費，協助學校補足校安人力，並將校安人員納入學校正式編制，性質如同一般教職人員；而非由警察機關派駐人員，等同讓警察進入校園。

葉元之指出，退休軍警具備專業訓練與實務經驗，若能重返校園擔任校安工作，將有助於提升校園危機應變能力。目前退休軍人再任公職的薪資上限為3萬8130元，退休警察則是2萬9500元，校安人員薪資約4萬元，已超越薪資天花板，行政院擬推的「第五級保全」薪資約5萬3000元左右，更是遠遠超過，這導致許多人即使有意願投入，也因規定受限而無法任職。

葉元之批評，他日前提出提高退休軍警再任公職的薪資上限，卻遭民進黨立委批評是在替退休軍公教「養肥貓」。退休軍警回到學校擔任月薪4萬元左右的校安人員，協助維護校園安全，哪來「肥貓」之說？如今行政院也提出相同構想，民進黨過去的批評前後矛盾，根本是雙重標準。

葉元之指出，行政院政務委員季連成所提出的方向，與他先前提出的內容相同，只是他進一步關注退休軍警再就業的薪資限制問題，政府如今既然已提出相關修法，也應檢討現行薪資天花板規定。若民進黨擔心政府會養「肥貓」，相關薪資門檻與配套措施都可以進一步討論，讓退休軍警能投入校安工作，既可以緩解校園人力短缺問題，也可協助校園毒品防制。

校園 保全 葉元之

延伸閱讀

退休軍公教願回校園 藍委：應放寬薪資上限

毒品猖獗…政院研議「第五級保全」進駐校園 民團斥荒謬

政院掃毒 校園推「第五級保全」 警可進入查緝

政院設4防線掃毒 校園將推「第五級保全」、警可入校查緝

相關新聞

陸委會查處5農團 盧秀燕狠酸賴總統還想跟習近平喝珍奶

台中市長盧秀燕今天到嘉義市力挺「藍白合」嘉義市長參選人張啓楷。針對近期有農會參加兩岸海峽論壇恐遭農業部查處，盧秀燕說，賴總統一邊說想和習近平喝珍珠奶茶，一邊查辦赴陸交流民眾及農會，不曉得標準何在，難道陸委會也要偵辦賴總統嗎？

陳冠廷：支持2100億無人載具案 盼第二波軍購早日批准

民進黨立委陳冠廷今天表示，行政院院會通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」，他表達支持，該案正是補足先前國防特別預算未能完整納入的無人載具戰力缺口，對台灣建構不對稱作戰能力具有重要意義。

政院推退軍警轉校園保全 月薪恐高過校安 葉元之嘆：民進黨批我養肥貓

針對校園毒品防制，行政院因校內沒有警察，且有些教官已轉做校安，擬推薪資破5萬的「第五級保全」。國民黨立委葉元之表示，校安人員約4萬元薪資已超過退休軍警再任公職薪資上限規定，第五級保全薪水更遠遠超過，他先前提案調整遭民進黨批評是養「雙薪肥貓」，如今政院推出相關政策，應適當檢討軍警轉任校安薪資天花板。

政院規畫警察校園查毒 吳宗憲：應有精準情資再入校

為打擊毒品在校園流行，行政院規畫學校與警方簽訂支援協定，讓警察在有情資時可進入學校查緝或協助。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲表示，校園防堵新興毒品，單靠校方難斷源頭，在「有情資、簽訂支援協定」前提下由警察入校查緝，是可行且有必要，但若「常態進駐」恐讓校園氛圍變管訓營，不利師生信任，應維持精準且短時間入校的既有機制，才能兼顧安全與人權。

無人機預算惹議 經濟部：因應嚴峻環境巡檢，保障基層安全

針對各界質疑台灣無人機預算金額編列必要性，經濟部今日回應指出，預算書因篇幅限制無法全數列出細節，但強調大筆預算採購無人機是為因應國營事業極端環境的巡檢需求；國發基金則澄清，該筆金額為跨年度的延續性投資，旨在透過公私協力帶動產業發展。

政院推警察入校抗毒 游毓蘭：以為在演「鐵拳教育」？

為打擊毒品侵入校園，行政院規劃學校與警方簽訂支援協定，讓警察在有情資時可進入學校查緝或協助。警大前教授游毓蘭質疑，長期以來，教育權高於公權力，要警察入校協助緝毒，難道是以為在演「鐵拳教育」？不過，新北中等教育教師職業工會理事長黃耀南則說，在校方實施安檢侵犯學生人權疑慮未釐清前，警察入校恐是必要之惡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。