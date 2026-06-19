政院推退軍警轉校園保全月薪恐高過校安 葉元之嘆：民進黨批我養肥貓

針對校園毒品防制，行政院因校內沒有警察，且有些教官已轉做校安，擬推薪資破5萬的「第五級保全」。國民黨立委葉元之表示，校安人員約4萬元薪資已超過退休軍警再任公職薪資上限規定，第五級保全薪水更遠遠超過，他先前提案調整遭民進黨批評是養「雙薪肥貓」，如今政院推出相關政策，應適當檢討軍警轉任校安薪資天花板。

葉元之表示，行政院可額外補助經費，協助學校補足校安人力，並將校安人員納入學校正式編制，性質如同一般教職人員；而非由警察機關派駐人員，等同讓警察進入校園。

葉元之指出，退休軍警具備專業訓練與實務經驗，若能重返校園擔任校安工作，將有助於提升校園危機應變能力。目前退休軍人再任公職的薪資上限為3萬8130元，退休警察則是2萬9500元，校安人員薪資約4萬元，已超越薪資天花板，行政院擬推的「第五級保全」薪資約5萬3000元左右，更是遠遠超過，這導致許多人即使有意願投入，也因規定受限而無法任職。

葉元之批評，他日前提出提高退休軍警再任公職的薪資上限，卻遭民進黨立委批評是在替退休軍公教「養肥貓」。退休軍警回到學校擔任月薪4萬元左右的校安人員，協助維護校園安全，哪來「肥貓」之說？如今行政院也提出相同構想，民進黨過去的批評前後矛盾，根本是雙重標準。

葉元之指出，行政院政務委員季連成所提出的方向，與他先前提出的內容相同，只是他進一步關注退休軍警再就業的薪資限制問題，政府如今既然已提出相關修法，也應檢討現行薪資天花板規定。若民進黨擔心政府會養「肥貓」，相關薪資門檻與配套措施都可以進一步討論，讓退休軍警能投入校安工作，既可以緩解校園人力短缺問題，也可協助校園毒品防制。