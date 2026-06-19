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外交部嚴厲譴責中緬聯合聲明 謬引2758號決議縱容武統

中央社／ 台北19日電

外交部今天指出，緬甸與中國日前發布聯合聲明，提及支持中國實現統一，謬引聯大第2758號決議意圖貶損台灣主權，此等言論等同縱容中國武統台灣立場；外交部予以嚴厲譴責，重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬。

外交部今天發布新聞稿指出，緬甸與中國17日發布「關於加快構建中緬命運共同體的聯合聲明」，貶抑台灣主權。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣絕不容忍中國屢藉雙邊聲明散播不實言論，妄圖遂行認知戰以片面改變現狀。

對於緬甸新政府就任後持續扈從中國，外交部至感遺憾，並鄭重呼籲緬甸正視台灣自2016年在緬甸設處以來，積極與緬甸各界在經濟、醫療公衛、人才培育及人道援助等領域合作的善意。

外交部呼籲，緬甸新政府在大選後傾聽民意，體察民情，切勿一再縱容中國勢力滲透緬甸社會，阻撓台緬共同促進當地民生福祉的合作機會。

外交部指出，台灣將堅定守護民主、自由及人權普世價值，持續與理念相近國家合作，共同抵抗威權體制，維護印太地區的和平、穩定與繁榮。

外交部 緬甸 中華人民共和國

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