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鄭麗文訪美坐姿遭陸網瘋傳 吳思瑤酸「不合宜」：連微博都不埋單
國民黨主席鄭麗文結束訪美，不料，她赴美一場會議中，雙腿大開的坐姿被中國大陸社群瘋傳，更酸相當不體面。民進黨立委吳思瑤今出席北投屈原宮活動，被問及此事，她回，當然不合宜、不得體，鄭代表的都是公眾人物。
吳思瑤酸，鄭麗文吹捧習近平，像是追星族一樣，恐怕連中國人也看不下去，連微博也不埋單。不過，鄭麗文作為台灣最大的在野黨主席，應當念茲在茲台灣的主流民意。
她說，看到鄭麗文過度的捧中貶台，甚至把習近平吹捧得像是追星族一樣，這樣子的做法，台灣社會真的很難接受，更認為是比肉麻更肉麻。
吳思瑤說，至於大家來評斷鄭在重要場合的坐姿，當然不合宜、不得體，不管是台灣拚政黨外交，匯聚國人支持，鄭都代表公眾人物。
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