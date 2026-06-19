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鄭麗文訪美坐姿遭陸網瘋傳 吳思瑤酸「不合宜」：連微博都不埋單

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤今與民進黨北市長參選人沈伯洋出席北投屈原宮活動。記者許正宏／攝影
民進黨立委吳思瑤今與民進黨北市長參選人沈伯洋出席北投屈原宮活動。記者許正宏／攝影

國民黨主席鄭麗文結束訪美，不料，她赴美一場會議中，雙腿大開的坐姿被中國大陸社群瘋傳，更酸相當不體面。民進黨立委吳思瑤今出席北投屈原宮活動，被問及此事，她回，當然不合宜、不得體，鄭代表的都是公眾人物。

吳思瑤酸，鄭麗文吹捧習近平，像是追星族一樣，恐怕連中國人也看不下去，連微博也不埋單。不過，鄭麗文作為台灣最大的在野黨主席，應當念茲在茲台灣的主流民意。

她說，看到鄭麗文過度的捧中貶台，甚至把習近平吹捧得像是追星族一樣，這樣子的做法，台灣社會真的很難接受，更認為是比肉麻更肉麻。

吳思瑤說，至於大家來評斷鄭在重要場合的坐姿，當然不合宜、不得體，不管是台灣拚政黨外交，匯聚國人支持，鄭都代表公眾人物。

鄭麗文 吳思瑤 北投

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