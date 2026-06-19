鄭麗文拋無人機條例 吳思瑤酸起義來歸：為洗白美方質疑挽救失分

國民黨主席鄭麗文近期訪美，回台後針對無人機條例提出國民黨版。民進黨立委吳思瑤今受訪表示，可能是為了洗白美方的質疑或挽救失分，似乎是起義來歸，雖然樂見國民黨提版本，但不能丟包行政院及民進黨版本，無人機沒有政黨顏色。

吳思瑤表示，鄭麗文這趟美國行叫做自取欺辱、慘不忍睹，所以鄭回到台灣之後，也許是為了要洗白美方的質疑，或是挽救失分，所以似乎起義來歸，宣稱國民黨要研議支持無人機條例，或者是國民黨可能自己也提出黨版。

她說，無人機是國家重要的產業、國家重要的國防，無人機沒有顏色，當然樂見國民黨願意在無人機的議題，不管是從預算編列，或是法制的健全能夠起義來歸，能夠跟行政部門合作。

她提醒，不要只是能夠讓國民黨來提案，而丟包了行政院版本、繼續把民進黨立委的無人機特別條例提案阻卻在立法院議程之外，所以真心的支持無人機，歡迎各黨派一起來促成。

吳思瑤說，無人機是國防、更是產業，歡迎鄭麗文起義來歸，而且是願意真心不分顏色，沒有政治的立場，一起來推進相關的預算跟法案。