世足賽台美互動逗趣 谷立言贈美國隊球衣邀副總統力挺

世界盃足球賽熱烈開踢，副總統蕭美琴日前穿巴拉圭球衣為友邦加油，美國在台協會處長谷立言今天表示，美國隊明天將對決澳洲隊，為確保蕭副總統準備好了，趕緊將美國隊球衣親送蕭副總統，「讓她知道是時候該為正確的隊伍加油了」。

巴拉圭日前在小組賽對決地主美國隊，蕭副總統為了幫友邦巴拉圭加油，她不僅穿上巴拉圭球衣，還幽默表示「為了巴拉圭，要去嗆谷立言（RaymondGreene）」。身穿美國隊球衣的谷立言則是一派淡定回應，「Who 驚 Who」（誰怕誰）。影片上傳至社群網站後引發熱議，也為台美關係增添趣味互動。

美國在台協會（AIT）官方臉書粉絲專頁今天貼出谷立言的發文，以及谷立言親贈蕭副總統美國隊球衣的合影。

谷立言指出，世界盃足球賽美國隊第2場賽事明天開踢，為了確保蕭副總統準備好了，趕緊將一件美國隊球衣親送到蕭副總統手上，「讓她知道是時候該為正確的隊伍加油了」。

谷立言說，「澳洲，我們愛你，但絕不會足下留情」，美國隊將帶來最具活力熱情，以及充滿競技精神的表現，祝福優秀的隊伍嚐到順利的果實，而那支隊伍絕對是美國隊，美國隊加油。