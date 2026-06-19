快訊

借出7千萬討債拿回8千萬土地 男還沒拿到錢卻要先繳稅

鄭麗文：若沒宣布台獨大陸仍武力犯台 一定戰鬥還擊

王祖賢私密閨房首度曝光！百億豪宅神秘面紗大公開 內裝細節嘆為觀止

聽新聞
0:00 / 0:00

陳冠廷：支持2100億無人載具案 盼第二波軍購早日批准

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委陳冠廷今天表示，行政院院會通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」，他表達支持，該案正是補足先前國防特別預算未能完整納入的無人載具戰力缺口，對台灣建構不對稱作戰能力具有重要意義。

陳冠廷指出，立法院先前通過的國防特別預算以7800億元為上限，主要聚焦於已取得發價書的軍購項目，包括海馬士多管火箭系統（HIMARS）、M109A7自走砲、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈等裝備，但原規劃中的無人載具、反無人機系統、彈藥整備及部分國防自主項目未能完整納入。

陳冠廷表示，行政院與國防部此次提出2100億元無人載具特別條例，正是希望補齊先前未完成的部分。面對未來戰場型態快速演變，無論是濱海監偵型無人機、攻擊型無人機，或FPV第一人稱視角無人機，都已在近年國際衝突中證明其作戰價值，台灣必須及早建立穩定產能、完整供應鏈與後勤維保能量。

對於國民黨主席鄭麗文近日表示，國民黨正研議提出黨版無人機條例，陳冠廷表示樂見朝野共同關注國防自主與無人載具發展。國防安全是全民共同課題，若在野黨願意提出符合國防需求、強化台灣防衛能力的方案，朝野應理性討論，共同尋求最大共識。

陳冠廷指出，他即將隨立法院跨黨派代表團訪問美國，期間也將持續向美方說明台灣在國防改革及自主防衛上的努力。目前外界關注的第二波對美軍購案總額約140億美元，包含愛國者三型（PAC-3）防空飛彈及國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等重要防空裝備，相關案件仍在美方審議程序中。

陳冠廷表示，台灣希望相關軍購案能盡速獲得核准，讓防衛能力建構持續推進。對台灣而言，國防自主與對外軍購並非二選一，而是相輔相成的兩條路徑。一方面持續爭取先進裝備，另一方面也同步強化本土生產、維修保養、指管通資系統及無人載具整體作戰體系，才能建立更完整、更具韌性的防衛能力。

陳冠廷說，面對區域安全情勢快速變化，台灣必須持續展現自我防衛決心，無論是推動國防自主、建立無人載具量能，或爭取重要軍購案，目的都在於提升嚇阻能力、維護區域和平穩定，讓任何企圖改變現狀的行為都必須付出更高代價。

陳冠廷 無人機 飛彈

延伸閱讀

政院拍板2100億元無人載具計畫 大量採購、長單布局因應未來戰場

政院2100億無人載具特別條例 納濱海監偵、攻擊無人機、自殺無人艇

砸2100億買無人機艇 國防部送特別條例

特別條例採購21萬架無人機、艇 政院：國民黨應理解急迫性

相關新聞

陸委會查處5農團 盧秀燕狠酸賴總統還想跟習近平喝珍奶

台中市長盧秀燕今天到嘉義市力挺「藍白合」嘉義市長參選人張啓楷。針對近期有農會參加兩岸海峽論壇恐遭農業部查處，盧秀燕說，賴總統一邊說想和習近平喝珍珠奶茶，一邊查辦赴陸交流民眾及農會，不曉得標準何在，難道陸委會也要偵辦賴總統嗎？

陳冠廷：支持2100億無人載具案 盼第二波軍購早日批准

民進黨立委陳冠廷今天表示，行政院院會通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」，他表達支持，該案正是補足先前國防特別預算未能完整納入的無人載具戰力缺口，對台灣建構不對稱作戰能力具有重要意義。

立院法制局建議：強化軍民通用無人機產業規範 納「創新實驗計畫」

無人機議題受關注，立法院法制局報告指出，主管機關是否適時增修將其納入「創新實驗計畫」應包含事項之相關規定，容有討論空間，並評估將行政法人，如：國家太空中心等納入相關科技創新實驗申請審查會議成員之可行性。

我國紡織廠遭國際點名強迫勞動 監院促勞動部、經濟部檢討改進

監委紀惠容、王幼玲今天表示，台灣紡織廠遭國際「透明組織」點名涉移工支付高額招聘費、扣留護照等強迫勞動，勞檢須接軌國際、補上結構漏洞，且合法服務費悖公平聘僱原則，促請勞動部、經濟部檢討改進，並正視95%紡織中小企業人權合規因應問題。

破百案延長產假、陪產假修法立院將逐條 勞資協議強制補助恐引爭議

賴清德總統上月公布18項應對少子女化新制，包括產假延長、育兒留停津貼加碼，行政院會也將「性別平等工作法」及「就業保險法」修正草案送立院審議。立院衛環委員會下周再排審性平工作法修正草案等117案，及就保法修正草案等87案，逐條討論，據悉，最具爭議部分恐在於企業補助，特別是勞資同意後強制給予補助部分。

鄭麗文：若沒宣布台獨大陸仍武力犯台 一定戰鬥還擊

國民黨主席鄭麗文在6月17日接受「經濟學人」專訪，鄭強調，國民黨追求和平，但絕不放棄自我防衛。維護台海和平，就是守護台灣的民主、自由與法治，也唯有在和平穩定的環境下，才能確保人民的安全與福祉。國民黨支持提升台灣自我防衛能力，並將持續推動相關國防建設。包括提出國產無人機製造計畫以及提升台灣國防產業能力措施等相關法案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。