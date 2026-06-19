陳冠廷：支持2100億無人載具案 盼第二波軍購早日批准

民進黨立委陳冠廷今天表示，行政院院會通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」，他表達支持，該案正是補足先前國防特別預算未能完整納入的無人載具戰力缺口，對台灣建構不對稱作戰能力具有重要意義。

陳冠廷指出，立法院先前通過的國防特別預算以7800億元為上限，主要聚焦於已取得發價書的軍購項目，包括海馬士多管火箭系統（HIMARS）、M109A7自走砲、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈等裝備，但原規劃中的無人載具、反無人機系統、彈藥整備及部分國防自主項目未能完整納入。

陳冠廷表示，行政院與國防部此次提出2100億元無人載具特別條例，正是希望補齊先前未完成的部分。面對未來戰場型態快速演變，無論是濱海監偵型無人機、攻擊型無人機，或FPV第一人稱視角無人機，都已在近年國際衝突中證明其作戰價值，台灣必須及早建立穩定產能、完整供應鏈與後勤維保能量。

對於國民黨主席鄭麗文近日表示，國民黨正研議提出黨版無人機條例，陳冠廷表示樂見朝野共同關注國防自主與無人載具發展。國防安全是全民共同課題，若在野黨願意提出符合國防需求、強化台灣防衛能力的方案，朝野應理性討論，共同尋求最大共識。

陳冠廷指出，他即將隨立法院跨黨派代表團訪問美國，期間也將持續向美方說明台灣在國防改革及自主防衛上的努力。目前外界關注的第二波對美軍購案總額約140億美元，包含愛國者三型（PAC-3）防空飛彈及國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等重要防空裝備，相關案件仍在美方審議程序中。

陳冠廷表示，台灣希望相關軍購案能盡速獲得核准，讓防衛能力建構持續推進。對台灣而言，國防自主與對外軍購並非二選一，而是相輔相成的兩條路徑。一方面持續爭取先進裝備，另一方面也同步強化本土生產、維修保養、指管通資系統及無人載具整體作戰體系，才能建立更完整、更具韌性的防衛能力。

陳冠廷說，面對區域安全情勢快速變化，台灣必須持續展現自我防衛決心，無論是推動國防自主、建立無人載具量能，或爭取重要軍購案，目的都在於提升嚇阻能力、維護區域和平穩定，讓任何企圖改變現狀的行為都必須付出更高代價。