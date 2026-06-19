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陸委會查處5農團 盧秀燕狠酸賴總統還想跟習近平喝珍奶

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
台中市長盧秀燕今天到嘉義市力挺民眾黨嘉義市長參選人張啓楷。記者魯永明／攝影
台中市長盧秀燕今天到嘉義市力挺民眾黨嘉義市長參選人張啓楷。記者魯永明／攝影

台中市長盧秀燕今天到嘉義市力挺「藍白合」嘉義市長參選人張啓楷。針對近期有農會參加兩岸海峽論壇恐遭農業部查處，盧秀燕說，賴總統一邊說想和習近平喝珍珠奶茶，一邊查辦赴陸交流民眾及農會，不曉得標準何在，難道陸委會也要偵辦賴總統嗎？

針對海峽論壇有5個農會恐被農業部查處。盧秀燕表示，賴總統前不久參加外媒記者會時，提到希望與大陸互相合作交流，並和習近平一起喝珍珠奶茶，但目前台灣有些民眾、農會到大陸參加海峽論壇，赴陸交流就要受到陸委會偵辦，難道陸委會要偵辦賴總統嗎？

盧秀燕也說，如果有不同標準的話，只准州官放火，不許百姓點燈，讓人覺得有點奇怪，她不曉得賴總統會不會面臨陸委會偵辦，她認為大家應思考一下兩岸之間的政策，賴總統自己說要跟習近平喝珍珠奶茶，卻不准人民參加兩岸交流，不曉得標準何在。

另針對無人機條例，盧秀燕表示，她一向支持無人機產業，是繼半導體及晶片後下一座護國神山，國家及地方政府都應高度重視，發展產業時制定條例很重要，無人機條例勢在必行，國民黨應該要有自己的版本，甚至立委也可提出不同版本，透過朝野協商集思廣益，推出最佳條例。

盧秀燕 陸委會 海峽

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