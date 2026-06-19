陳明祺會晤美國駐巴拉圭代辦 擘劃三方合作願景

外交部政務次長陳明祺16日訪問南美洲友邦巴拉圭共和國期間，與美國駐巴拉圭臨時代辦阿特爾會晤，並就台美在巴國的合作方向廣泛交換意見，表達台美可以透過協作達到相輔相成並擴大效益的目標，強化三方夥伴關係。

外交部今天發布新聞稿說明陳明祺會晤阿特爾（Robert Alter，另譯：阿爾特），說明台巴合作建置AI算力中心、培育高等教育人才與華語教學，以及積極鼓勵台灣科技業者赴巴投資等推動情形。

陳明祺強調，台美雙方作為巴國的重要盟友，具有協助巴國長遠發展的共同目標，相信雙方可以透過協作達致相輔相成並擴大效益的目標，強化三方夥伴關係。

阿特爾認同台美雙方與巴國深具合作空間，尤其在科技領域，不論是AI算力中心、5G通訊及智慧運輸等，均須同時兼顧資訊安全與人才培育，美國除持續協助巴國增進資安防護能力，台美雙方也應積極促成巴國與可信賴的夥伴合作，共同抵禦日益嚴峻的資安風險。

外交部說明，台灣、美國與巴拉圭同為全球民主陣營夥伴，共享自由、人權與法治等普世價值，台灣將持續加強三方合作，在巴拉圭推動各項嘉惠民生福祉及促進國家繁榮發展的合作計畫。