破百案延長產假、陪產假修法立院將逐條 勞資協議強制補助恐引爭議

賴清德總統上月公布18項應對少子女化新制，包括產假延長、育兒留停津貼加碼，行政院會也將「性別平等工作法」及「就業保險法」修正草案送立院審議。立院衛環委員會下周再排審性平工作法修正草案等117案，及就保法修正草案等87案，逐條討論，據悉，最具爭議部分恐在於企業補助，特別是勞資同意後強制給予補助部分。

立法院朝野立委近年密集提出性別平等工作法修正草案，修法核心多聚焦於放寬育兒支援年齡、引入有薪減少工時補貼、增設長期照顧留職停薪制度，並將「遠距工作」納入法源。衛環委員會月初排審詢答後，下周三、四將逐條討論爆量的「性別平等工作法」及「就業保險法」，雖然此次修法條文不多，但因為多是聚焦於家庭支持、友善職場的熱門議題，導致提案數量非常多。

據悉，多數的提案版本差異極小，多集中在數字的增減，例如產假的周數從12周到16周都有、育兒假的適用年齡等，不過，下周最有可能有爭議的部分為企業補助，特別是關於勞資同意後強制給予補助的部分，實際執行上恐有較大困難，不過有極大機會可能採取保留方式處理，避免法案進度卡在委員會，優先讓共識較高的部分通過。

民進黨籍衛環委員會召委林月琴則表示，總統及行政院提出的家庭育兒支持方向，朝野大致都有共識。下周將安排審查就業保險法與性別平等工作法，重點就是打造更友善，更符合育兒勞工與家庭需求的職場。

本次修法包括延長產假、陪產檢及陪產假，放寬育嬰留職停薪適用的子女年齡、增加按日申請的彈性，並強化企業托育支持、租稅獎勵及育嬰留停津貼。林月琴強調，她最關注的是如何透過育兒留停鼓勵男性共同承擔照顧責任，讓育兒不再只是女性的責任，才能真正減少職場上的性別歧視。

林月琴指出，朝野目標一致，都是減輕家庭壓力，讓勞工不必在工作與育兒之間二選一，「相信法案能順利推進，但個別條文仍須務實審查」，兼顧勞工權益、企業運作及政府財源永續。