快訊

借出7千萬討債拿回8千萬土地 男還沒拿到錢卻要先繳稅

鄭麗文：若沒宣布台獨大陸仍武力犯台 一定戰鬥還擊

王祖賢私密閨房首度曝光！百億豪宅神秘面紗大公開 內裝細節嘆為觀止

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文：若沒宣布台獨大陸仍武力犯台 一定戰鬥還擊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照

國民黨主席鄭麗文在6月17日接受「經濟學人」專訪，鄭強調，國民黨追求和平，但絕不放棄自我防衛。維護台海和平，就是守護台灣的民主、自由與法治，也唯有在和平穩定的環境下，才能確保人民的安全與福祉。國民黨支持提升台灣自我防衛能力，並將持續推動相關國防建設。包括提出國產無人機製造計畫以及提升台灣國防產業能力措施等相關法案。

經濟學人提問，美國總統川普曾暗示，可能將對台軍售作為與中國談判的籌碼？鄭麗文表示，台灣不應成為任何談判交易的工具；台灣不應成為任何大國競爭或談判的籌碼，而應持續深化與美國及國際社會的交流合作，同時透過對話降低衝突風險，為台海及印太區域的和平穩定共同努力。

鄭麗文指出，訪美成果超出預期，並嚴正否認台灣媒體指稱美國國安官員取消原定與她的會面。鄭麗文說，她在訪美期間與10位美國國會議員、政府官員、智庫學者及僑界人士等各界代表廣泛交流，雖然沒有成功說服所有交流對象，有些人士採取「較為保留、觀望的態度，是很自然的事情」，但透過這次訪美，國民黨已和美方建立新的溝通管道，未來也將持續向國際社會說明，兩岸應透過和平對話解決分歧。

鄭麗文說，對她採取保留、觀望的人士，可能只是覺得她「太天真之類的」，但她不這麼認為，她向美方各界澄清許多外界對國民黨兩岸政策及國防立場的誤解，讓更多朋友更全面了解國民黨致力維護台海和平穩定、對話與自我防衛並行的理念。

鄭麗文表示，國民黨反對台灣宣布法理獨立，這點與中國國家主席習近平的立場一致，「但如果台灣沒有宣布正式獨立，而中國大陸仍然決定以武力侵略台灣，我們會戰鬥，我們一定會還擊。」

鄭麗文表示，國民黨可能很快就會對國產無人機製造計畫以及其他提升台灣國防產業能力的措施提出法案，但即使國民黨提出新的方案，就立法院審議法案的進度，也不太可能在9月習近平訪問美國之前獲得通過。

鄭麗文在專訪中重申，國民黨追求和平，但絕不放棄自我防衛。她表示，維護台海和平，就是守護台灣的民主、自由與法治，也唯有在和平穩定的環境下，才能確保人民的安全與福祉，未來將持續與美國及國際社會保持密切交流，增進彼此理解與互信，讓更多國際友人了解國民黨維護中華民國安全、台海和平穩定及區域繁榮的堅定立場。

鄭麗文 大陸 台海

延伸閱讀

美智庫建議國民黨自提國防自主版本 鄭麗文：積極研擬可行性

本土國防無人機等產業 鄭麗文擬提黨版

研議國民黨版國防法案 鄭麗文：若無國防部資訊盼直接與美溝通

被美方質疑太天真 鄭麗文：不是空想主義者

相關新聞

陸委會查處5農團 盧秀燕狠酸賴總統還想跟習近平喝珍奶

台中市長盧秀燕今天到嘉義市力挺「藍白合」嘉義市長參選人張啓楷。針對近期有農會參加兩岸海峽論壇恐遭農業部查處，盧秀燕說，賴總統一邊說想和習近平喝珍珠奶茶，一邊查辦赴陸交流民眾及農會，不曉得標準何在，難道陸委會也要偵辦賴總統嗎？

陳冠廷：支持2100億無人載具案 盼第二波軍購早日批准

民進黨立委陳冠廷今天表示，行政院院會通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」，他表達支持，該案正是補足先前國防特別預算未能完整納入的無人載具戰力缺口，對台灣建構不對稱作戰能力具有重要意義。

立院法制局建議：強化軍民通用無人機產業規範 納「創新實驗計畫」

無人機議題受關注，立法院法制局報告指出，主管機關是否適時增修將其納入「創新實驗計畫」應包含事項之相關規定，容有討論空間，並評估將行政法人，如：國家太空中心等納入相關科技創新實驗申請審查會議成員之可行性。

我國紡織廠遭國際點名強迫勞動 監院促勞動部、經濟部檢討改進

監委紀惠容、王幼玲今天表示，台灣紡織廠遭國際「透明組織」點名涉移工支付高額招聘費、扣留護照等強迫勞動，勞檢須接軌國際、補上結構漏洞，且合法服務費悖公平聘僱原則，促請勞動部、經濟部檢討改進，並正視95%紡織中小企業人權合規因應問題。

破百案延長產假、陪產假修法立院將逐條 勞資協議強制補助恐引爭議

賴清德總統上月公布18項應對少子女化新制，包括產假延長、育兒留停津貼加碼，行政院會也將「性別平等工作法」及「就業保險法」修正草案送立院審議。立院衛環委員會下周再排審性平工作法修正草案等117案，及就保法修正草案等87案，逐條討論，據悉，最具爭議部分恐在於企業補助，特別是勞資同意後強制給予補助部分。

鄭麗文：若沒宣布台獨大陸仍武力犯台 一定戰鬥還擊

國民黨主席鄭麗文在6月17日接受「經濟學人」專訪，鄭強調，國民黨追求和平，但絕不放棄自我防衛。維護台海和平，就是守護台灣的民主、自由與法治，也唯有在和平穩定的環境下，才能確保人民的安全與福祉。國民黨支持提升台灣自我防衛能力，並將持續推動相關國防建設。包括提出國產無人機製造計畫以及提升台灣國防產業能力措施等相關法案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。