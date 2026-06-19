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一連三天 陸科研船赴台灣以東環境調查

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸在台灣東部海域大規模「海上交通專項執法和掃測行動」後，新華社昨天下午公布大陸科研船赴台灣以東海域展開海洋環境調查。大陸官媒稱，為全面了解中國管轄海域自然生態，支撐服務海洋生態保護，六月十六日至十八日，大陸自然資源部東海局「向陽紅廿二」船在台灣以東海域開展了海洋環境調查。

報導指，這項調查採多學科同步調查手段，採集了海水環境ＤＮＡ、鳥類、鯨豚類、海洋化學和水文氣象等數據，為中國進一步掌握該海域關鍵生境狀況，開展生態系統健康狀況評估奠定了基礎，也為在該海域開展海洋生物多樣性保護提供了科學依據。

五月廿八日，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕在東京峰會上宣布，啟動太平洋專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層畫界談判。六月一日，大陸宣布中國海警岱山艦編隊在台灣島以東海域開展「執法巡查」；六月六至十日，大陸交通運輸部派出多艘萬噸級公務船展開大規模「海上交通專項執法和掃測行動」，中國海警船後來進入日本沖繩縣與那國島南方海域的專屬經濟區，首次在該區域主張管轄權。

大陸「向陽紅廿二」船為大陸國家海洋局東海分局主力調查船，屬三千噸級大型浮標作業船，近年已在釣魚台周遭水域以及日本奄美大島近海EEZ科研，引發日本抗議。但大陸過去並未高調宣布科研行動，昨這項公布等於將科研公開化，被認為是大陸「近海治理」模式的一部分。

新華社日前報導，近期從海警到地方海事局，從東海航海保障中心到東海救助局，多部門聯動對台灣形成「近海治理」模式。

釣魚台 新華社 大陸

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