日菲畫界 賴總統：中國沒有主張權利

賴清德總統昨在台北賓館與外國媒體茶敘時談到日菲啟動專屬經濟區（EEZ）畫界談判，他指出，依國際法規定，不影響第三方權益；而國際公約規定，中國不是該區域的「沿岸國家」，沒有權利做出任何主張，其近日在台灣東部的灰色地帶騷擾行動已經造成區域不安。

這是賴總統上任以來首度與國際媒體茶敘。賴總統在開場致詞時重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，呼籲中國能放棄在南海、東海及台海擴軍，也放棄武力攻打台灣；在對等尊嚴的原則下，台灣願意和中國進行交流合作，促進和平共榮發展。賴總統致詞之後，也接受外國媒體提問。

被問到日菲畫界一事，賴總統表示，截至目前，此案對台灣以及日菲等周邊國家來說，唯一也是最大的風險和威脅，是闖入台日菲經濟海域中，假稱執法、實質目的是擴張的中國。

針對賴總統在茶敘中提及，美國對台安全承諾未變，相關軍售案仍在審議。大陸外交部昨天表示，中方堅決反對美國對台售武的立場是一貫的、明確的。

賴總統透過與外媒茶敘傳遞其想法，國民黨前主席朱立倫昨表示，台灣最大的困境是賴清德總統走不出去，「賴總統自己走不出去，不應該讓其他人也走不出去」，民進黨應該用正面態度面對國民黨重要領導人出訪，不要都以批評角度，應該勇敢讓大家都走出去。

朱立倫昨赴東海大學演講前受訪表示，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安近期出訪，立法院長韓國瑜周末要率國會訪問團訪美，希望透過這樣的溝通，得到美國與國際人士支持。