聽新聞
0:00 / 0:00

藍研議國防法案 鄭麗文：盼與美直接溝通

聯合報／ 記者屈彥辰陳柄亦、編譯周辰陽／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪美期間，表示將研議國民黨版強化國防法案。鄭麗文昨接受專訪時指出，國民黨不反對國防，將研議提出黨版法案，堅守財政紀律與國會民主原則，並盼與美方直接溝通。

美國政治新聞網站POLITICO十七日引述四名知情人士報導，鄭麗文上周在美國華府進行一系列拜會行程，但因阻擋大幅增加國防支出而遭遇冷遇，爭取與白宮及國會山莊人士會面大多無功而返。

報導內容指稱，鄭麗文遭到冷遇，似乎是因先前阻撓賴清德總統提出的一點二五兆元國防特別預算案而遭到「算帳」。

一名熟悉美國國務院與鄭麗文團隊互動情況的人士表示：「國務院至今仍對鄭麗文在國防支出問題上的作法相當不爽。」

兩名知情人士透露，白宮取消原定安排鄭麗文與白宮國安會官員的會面，國安會官員「對她大幅刪減這項（國防）特別預算感到非常不滿，因為這項預算案曾獲得他們大量諮詢與協調支持」。

自美返台的鄭麗文昨日早上接受廣播節目「千秋萬事」專訪，表示國防自主最早為國民黨所提，救國、救台灣得靠自己，非常感謝也知道美國的支持至關重要，但不能都靠別人。

鄭麗文說，國防自主是好政策，但在民進黨主政之下，有太多弊案疑慮。她訪美時向美方透露，國內立法的原則不能打破，民主國家國會也不可能通過民進黨的荒唐版本，但外國人不了解立法細節、國會攻防，加上有人不斷抹黑，就覺得國民黨彷彿一直在阻擋。

鄭麗文說，訪美時有重要智庫成員建議國民黨提出黨版，她向美方表示，國民黨是在野黨，在野黨較難提出國防政策，只要一提，民進黨一定反對。因此她認為那是好建議，返台後會找專家、智庫研議。

鄭麗文坦言，若無來自國防部的資訊，是否有辦法提出相關政策與條例不無疑問，但會積極努力研議，若有需要，當然希望能跟美國有直接訊息溝通，因民進黨黑箱，什麼事情都不講，這是為何主張對美軍購應要「＋Ｎ」，因為發價書是唯一可以看到的官方資料。

國民黨立委李彥秀表示，支持以「在地供應、自主產製、自主維修」發展本土的無人機產業及供應鏈，國民黨也在研議提出「產業發展條例」或是以「特別條例」方式處理。

鄭麗文 國會 國民黨

延伸閱讀

研議國民黨版國防法案 鄭麗文：若無國防部資訊盼直接與美溝通

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

本土國防無人機等產業 鄭麗文擬提黨版

美智庫建議國民黨自提國防自主版本 鄭麗文：積極研擬可行性

相關新聞

特別條例 政院拍板2100億採購無人機無人艇

立法院五月三讀通過的軍購特別條例排除無人載具等項目，賴清德總統日前喊出「我不會放棄」，行政院會昨通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規畫以二一○○元的經費規模，自今年八月至二○三一年底，逐年籌購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇共廿一萬架。

藍研議國防法案 鄭麗文：盼與美直接溝通

國民黨主席鄭麗文訪美期間，表示將研議國民黨版強化國防法案。鄭麗文昨接受專訪時指出，國民黨不反對國防，將研議提出黨版法案，堅守財政紀律與國會民主原則，並盼與美方直接溝通。

美參院外委會通過「台灣藍天法案」 支持美台無人機合作

美國聯邦參議院外交委員會十七日通過由跨黨派聯邦參議員提出的「二○二六台灣藍天法案」，旨在擴大台灣開發無人機系統零組件的能力。這項法案也深化美台在發展無人機系統上的合作。

日菲畫界 賴總統：中國沒有主張權利

賴清德總統昨在台北賓館與外國媒體茶敘時談到日菲啟動專屬經濟區（EEZ）畫界談判，他指出，依國際法規定，不影響第三方權益；而國際公約規定，中國不是該區域的「沿岸國家」，沒有權利做出任何主張，其近日在台灣東部的灰色地帶騷擾行動已經造成區域不安。

一連三天 陸科研船赴台灣以東環境調查

繼大陸在台灣東部海域大規模「海上交通專項執法和掃測行動」後，新華社昨天下午公布大陸科研船赴台灣以東海域展開海洋環境調查。大陸官媒稱，為全面了解中國管轄海域自然生態，支撐服務海洋生態保護，六月十六日至十八日，大陸自然資源部東海局「向陽紅廿二」船在台灣以東海域開展了海洋環境調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。