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特別條例 政院拍板2100億採購無人機無人艇

聯合報／ 記者黃婉婷李人岳屈彥辰林銘翰／台北報導
賴清德總統（前左二）、民進黨台中市長參選人何欣純（前左一）與國民黨立委楊瓊瓔（後左二）日前前往台中市出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，視察無人機產業。本報資料照片
賴清德總統（前左二）、民進黨台中市長參選人何欣純（前左一）與國民黨立委楊瓊瓔（後左二）日前前往台中市出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，視察無人機產業。本報資料照片

立法院五月三讀通過的軍購特別條例排除無人載具等項目，賴清德總統日前喊出「我不會放棄」，行政院會昨通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規畫以二一○○元的經費規模，自今年八月至二○三一年底，逐年籌購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇共廿一萬架。

對此，藍白雖支持國防自主，但也要求落實監督。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，將嚴格檢視錢是否花在刀口上，會不會變成少數廠商提款機；民眾黨立院黨團總召陳清龍質疑，立法院要求編入公務預算的委製項目，行政院借屍還魂再提特別條例，為何不納國會監督機制？

行政院去年提出一點二五兆元軍購特別條例，立法院則要求以發價書為準，通過七千八百億元的軍購預算，排除委製、商購以及台美共同研發採購的武器與裝備等。行政院長卓榮泰指出，此舉損及國防戰力完整性，此次再提特別條例，盼達到無人載具在地供應、自主產製、自主維修目標。

國防部戰規司長黃文啓說，二一○○億元將全數用於籌購濱海監偵型、攻擊型無人機和小型自殺無人艇，總數近廿一萬架，規畫採大量、長單與迭代創新原則，第三年後會依消耗情況編列經費；他說，小型無人機與無人艇是以國內產製為主，採公開招標、複式決標，符合技術水準，有產製能力的合格廠商，都可參與建立自主國防量能的建軍備戰工作。

至於其他委製及台美共同採購等十個項目，黃文啓說，仍在研議採追加預算或改列一一六年度預算方式處理；他說，中科院的「銳鳶二型」無人機屬三級以上中大型無人機，功能和技術與小型無人機層次不同，會以不同方式處理。

另外同屬中科院委製的強弓飛彈系統，官員透露，目前仍在納入檢討中，很快可以執行，可能傾向採一一五年追加預算方式處理，但仍要看行政院的最後決定。

至於反無人機系統採購規畫方面，黃文啓表示，原先規畫可用於反制大型無人載具的軟硬殺混合系統，目前仍在對美軍購項目中，等待美方公布。至於另外規畫採購的數百套「攜行式無人機干擾系統」，仍在檢討究竟是採追加預算或改列一一六年度預算的方式來編列。

無人機 政院 國防自主

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