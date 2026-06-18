台灣競爭力躍居全球第4 賴總統：歷年最佳成績

賴清德總統今天表示，瑞士洛桑管理學院公布「2026年世界競爭力年報」，台灣在70個受評比國家中躍升全球第4，創下歷年最佳成績。他說，這是全體國人共同打拚的成果，也是台灣韌性與競爭力的展現，代表世界看見台灣穩健的民主治理、完整的產業生態及領先的科技創新。

總統晚間在臉書發文表示，史上最佳！IMD世界競爭力台灣躍升全球第4。瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2026年世界競爭力年報」，台灣在70個受評比國家中躍升全球第4，創歷年最佳；在人口超過2000萬人的經濟體中，也連續6年蟬聯世界第1。

總統說，這是全體國人共同打拚的成果，也是台灣韌性與競爭力的展現。從企業靈活應變、各行各業堅實付出，到科技研發、產業升級，以及政府持續優化經商環境、強化基礎建設，這份成果來自民間與政府長期攜手合作。

總統表示，面對地緣政治風險升高、全球經濟碎片化加劇，國家競爭力更取決於體制公信力、調適能力與韌性。台灣能在變局中持續前進，代表世界看見穩健的民主治理、完整的產業生態、領先的科技創新，以及企業迎向挑戰的行動力。

他說，今年台灣在「經濟表現」進步到全球第5、「政府效能」進步到全球第6、「企業效能」維持全球第4。這些數字背後，是長期累積的國家實力，也是面對未來挑戰的信心。

總統表示，政府會持續推動五大信賴產業、AI新十大建設與13項關鍵產業，深化半導體與AI優勢，加速數位與淨零轉型，讓台灣站得更穩、走得更遠，讓世界持續看見台灣。