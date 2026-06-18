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賴總統接見美聯邦眾議院訪團 盼儘速完成「避免台美雙重課稅」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統。圖／中央社
賴清德總統。圖／中央社

賴清德總統18日下午接見美國聯邦眾議院「國會非裔議員連線」副主席麥珂貝（Lucy McBath）訪問團，感謝美國國會長期以來大力支持民主台灣，持續深化台美關係，並盼未來有更多合作交流，共同促進雙方在科技、先進科學等領域發展，同時儘速完成「避免台美雙重課稅」立法，進一步降低投資障礙、提升企業布局意願，為雙邊經貿合作開創更有利的環境。

賴總統致詞時，首先歡迎美國「國會非裔議員連線」訪問團來到台灣。並表示，非常高興能與首度訪問台灣的麥珂貝副主席以及傅晞（Valerie Foushee）眾議員見面交流。今年適逢美國建國250周年，以及台灣總統直選30周年，明天更是象徵美國人權重要發展的「六月節」，訪賓在此時來訪，為此行賦予更多意義。無論是美國的建國過程、「六月節」的精神，或是台灣的民主發展，都提醒著民主與自由從來不是理所當然，而是需要世代接續守護、深化傳承的共同信念。

賴總統感謝麥珂貝副主席、傅晞眾議員以及美國國會長期以來大力支持民主台灣，持續深化台美關係。並指出，在雙方共同努力下，去年台灣已經成為美國第四大貿易夥伴；今年第1季美國更成為台灣對外最大貿易夥伴，這不僅代表密切的經貿交流，更顯現台美堅實友好關係。

賴總統表示，當前面對快速變動的國際情勢，台灣會繼續強化經濟韌性、提升自我防衛能力，並與美國增進國防交流合作，共同維護區域穩定，也將持續深化與美國各州產業合作。並提到，在座兩位眾議員長期關注科技創新與人才培育，很高興分享上個月已簽署「台美半導體教育聯盟合作意向書」，期盼結合雙邊優勢，共同培育下一世代的科技人才，為產業發展奠定更穩固的基礎。

賴總統說，特別是麥珂貝副主席、傅晞眾議員分別代表喬治亞州和北卡羅萊納州，都是美國新興產業與科技研發重鎮，當前發展方向也與台灣大力推動的AI及高科技產業升級高度契合。期待未來雙方能夠有更多合作交流，共同促進台美在科技、先進科學等領域發展。

賴總統也提到，希望美國國會能儘速完成「避免台美雙重課稅」立法，進一步降低投資障礙、提升企業布局意願，為雙邊經貿合作開創更有利的環境。最後，並再次歡迎各位訪賓遠道來訪，祝福此行圓滿成功，對台灣留下深刻印象。

賴清德 國會 台美關係 美國 台灣

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