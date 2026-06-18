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接見美國議員 賴總統呼籲盡速通過「避免台美雙重課稅」立法
賴清德總統今天下午接見美國聯邦眾議院「國會非裔議員連線」副主席麥珂貝（Lucy McBath）訪問團，感謝美國國會長期以來大力支持民主台灣，持續深化台美關係，並盼未來有更多合作交流，同時盡速完成「避免台美雙重課稅」立法。
賴總統致詞表示，在雙方共同努力下，去年台灣已經成為美國第四大貿易夥伴；今年第一季美國更成為台灣對外最大貿易夥伴，這不僅代表密切的經貿交流，更顯現台美堅實友好關係。
賴總統表示，當前面對快速變動的國際情勢，台灣會繼續強化經濟韌性、提升自我防衛能力，並與美國增進國防交流合作，共同維護區域穩定，也將持續深化與美國各州產業合作。
賴總統也提到，希望美國國會能盡速完成「避免台美雙重課稅」立法，進一步降低投資障礙、提升企業布局意願，為雙邊經貿合作開創更有利的環境。
麥珂貝致詞時表示，訪團此行是為再次重申美國國會對台灣的長期支持；數十年來，美國的政策始終認知到，一個安全且繁榮的台灣將有助於區域穩定，並攸關美國對全球承諾的可信度，也彰顯雙方共同促進人民繁榮發展的信任與支持。
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