美國301調查 卓榮泰：努力確保依ART對台做有利判斷

行政院長卓榮泰今天談及台美關稅時表示，台美簽署對等貿易協定（ART），爭取到最合理條件跟結果，目前正透過各種管道進行最後確認、確保，希望美國在301調查及轉換其他法律工具過程中，會依雙方談好的ART做有利判斷。

美國商務部以強迫勞動為由，擬援引301條款課台灣等14國10%關稅，美國貿易代表署（USTR）則指台灣目前在法律上未禁止強迫勞動產品進口。行政院台美經貿工作小組說，美方肯認台美簽署的對等貿易協定（ART），因此台灣被列為建議課徵較低稅率10%的14國之一。公告僅是301調查程序之一，最終稅率尚未定案，台灣有信心取得逆差國中相對優惠待遇。

卓榮泰今天主持行政院毒品防制會報後召開記者會，有媒體詢問，要怎麼在ART協定生效前積極展現改善誠意。

卓榮泰表示，台灣經濟體越發健全，晶片出口也越被國際需要，代表國家與產業、企業越來越重要。在此過程中，也要顧及到跟世界所有國家平衡貿易的友好關係。

卓榮泰說，因此，基於國家財政能力考量，以及國家各種在建設、發展需求，當然可以合理且有系統性、計劃性的調整採購對象，也應透過民間投資進行各項產業自行布局，由政府協助國內重大產業走向國際，強化產業各種體質，也能增進雙方雙向投資的重要結果。

卓榮泰指出，台美談判這麼久，ART爭取到最合理條件跟結果，正在透過各種管道進行最後確認、確保，希望美國在301調查以及轉換其他法律工具過程中，會依照雙方談好的ART做有利判斷，政府正在努力進行中。

卓榮泰說，也期待能在美方法律工具轉換程序完成時，盡量給國內產業穩定市場機制，讓大家重新站穩腳步並做各種布局。

卓榮泰表示，國內高科技產業發展的同時，政府是全面先壯大中小微企業，讓它有能力成為高科技產業垂直供應鏈一環，這樣國家體質不僅好，而且會更完整、穩定。

卓榮泰說，中小微企業轉型升級時，不能忽略勞工基本權利，因此中小微企業轉型升級條例討論過程中，特別納入勞動部，就是希望全面顧及近千萬從業人員，而國內產業越健全，台灣就更有能力向國外走，也會更注重於跟其他國家雙邊、多邊的平衡貿易關係。