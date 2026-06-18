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副總統勉發明家當問題解決者 創新引領台灣均衡發展

中央社／ 台北18日電

副總統蕭美琴今天接見發明獎得獎人表示，面對地緣政治、科技競爭及AI快速發展帶來的挑戰，社會更需要以創新尋求解方的精神。她肯定發明家透過不斷實驗與改良展現韌性，並強調政府正推動區域、產業及企業規模的均衡發展，盼結合創新能量，帶動台灣持續進步。

總統府晚間發布新聞稿表示，副總統上午接見台灣發明協會「2025年韓國首爾國際發明展」及「2026年瑞士日內瓦國際發明展」全體得獎人致詞表示，在快速變化的國際局勢中，不論是地緣政治、科技競爭及AI發展帶來的機會與挑戰，都產生許多新的問題。有些人選擇抱怨，有些人則發現問題，並運用創新尋求解決之道，而各位發明家正是問題的解決者，展現社會最需要的創新發明精神。

副總統認為，發明家代表著一種精神，透過多次實驗，在失敗中不斷改良、加入新的元素，讓成果愈來愈好。這種明知困難卻不放棄，追求持續改良與進步的精神，正是國家非常需要的韌性。

她說，總統賴清德重視「均衡台灣」的發展理念。首先，在地理區域均衡方面，政府希望台灣不僅集中於首都、竹科、產業聚落發展，而是全台灣都能均衡發展。因此，近年來政府在中南部投入許多重要的國家基礎建設，例如位於苗栗的國家衛生研究院也吸引許多世界頂尖生技人才回到台灣貢獻專業。

第二，百工百業的均衡發展。她說，台灣今年第1季經濟成長率超過14%，經濟成果表現亮眼；然而是否每一個產業都能分享到經濟成長果實，也是政府需要努力的方向。政府沒有忘記傳統產業，國家整體資源的運用與規劃會兼顧百工百業的均衡成長。

第三，大中小微型企業的均衡發展。她表示，台灣有許多世界級企業，股市市值近期也超越工業革命發源地英國，成為全球前五大的金融交易及股市重心，是非常了不起的成果。但政府希望不只是大型跨國企業成為台灣的亮點，更希望支撐中小微型企業發展，將準備新台幣千億元基金協助中小微型企業面對淨零與數位轉型。

副總統說，社會有許多跨領域課題需要每位發明家持續提出解方，政府會繼續與大家站在一起，盼共同看到問題、解決問題，以智慧、發明與創新引領國家進步。

蕭美琴 台灣

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