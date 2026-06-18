總統：籲美速推避免雙重課稅立法 深化台美科技合作

總統賴清德今天接見美國聯邦眾議院非裔議員連線訪團表示，台灣將持續強化經濟韌性與自我防衛能力，深化與美國在國防、科技及產業領域合作；他並呼籲美國國會儘速完成避免台美雙重課稅立法，為雙邊經貿合作創造更有利環境。

總統下午在國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人陪同下，在總統府接見美國聯邦眾議院「國會非裔議員連線」（CBC）副主席麥珂貝（LucyMcBath）及CBC成員聯邦眾議員傅晞（ValerieFoushee）等人。

總統致詞表示，今年適逢美國建國250週年，以及台灣總統直選30週年。明天更是象徵美國人權最重要發展的「六月節」，各位貴賓在此時訪台，為此行賦予更多的意義。無論是美國的建國過程、「六月節」的精神，或是台灣的民主發展，都提醒著民主與自由從不是理所當然，而是需要世代接續守護、深化傳承的共同信念。

他並藉此機會他要特別感謝麥珂貝、傅晞以及美國國會，長期以來大力支持民主台灣，持續深化台美關係。

總統表示，當前面對快速變動的國際情勢，台灣會繼續強化經濟韌性，提升自我防衛能力，也會跟美國增進國防交流合作，共同維護區域的和平穩定。

他指出，也將持續深化與美國各州的產業合作，兩位眾議員長期關注科技創新與人才培育，很高興可以分享，上個月簽署了「台美半導體教育聯盟」合作意向書，期盼結合雙邊優勢，共同培育下一個世代的科技人才，為產業發展奠定更穩固的基礎。

他提到，特別是麥珂貝、傅晞，分別代表的是喬治亞州和北卡羅來納州，都是美國新產業與科技研發的重鎮，當前的發展方向也跟台灣大力推動的AI以及高科技產業升級高度契合，期待未來雙方能夠有更多的合作交流，共同促進台美在科技、先進科學等領域共同發展。

總統強調，也希望美國國會能夠儘速完成避免台美雙重課稅的立法，進一步降低投資障礙，提升企業佈局意願，為雙邊經貿合作開創更有利的環境。

麥珂貝談及台美關係時指出，雙方共享的不只是民主價值，彼此關係更建立在相互尊重的基礎上，並共同致力促進繁榮、創新與經濟發展。她表示，數十年來，美國始終認為安全且繁榮的台灣有助於區域穩定，也關係到美國在全球承諾的可信度，因此雙方關係建立在共同信任與相互扶持之上。

她說，此次訪台希望展現美國對台灣夥伴關係的長期支持，以及美國國會非裔議員連線對維護台海和平穩定的承諾。她並強調，經濟韌性是台美穩固關係的重要基石。

麥珂貝指出，在當前全球局勢下，科技的重要性日益提升，而台灣在創新領域的領導地位，讓世界得以持續前進並緊密連結。她對台灣在半導體科技、學術研究及人才培育等領域的卓越表現留下深刻印象，並認為這些優勢將持續推動台灣發展。

她強調，希望持續強化台美雙邊關係，讓雙方人民都能生活在和平與繁榮之中，共同支持、捍衛與維護民主價值，未來也期待有更多交流機會。