遭點名赴大陸簽約？南投縣農會總幹事：根本沒簽採購合約

陸委會表示，南投縣農會等五組人員赴對岸海峽論壇簽約，將要求農業部查處。南投縣農會總幹事曾明瑞說，縣農會未參與海峽論壇，也未與杭州商貿旅遊集團簽署農產品採購協議，而是委託名間茶商與杭州商旅簽署參展安排文件，預留浙江農博、茶博會的攤位。

曾明瑞說，他近日赴浙江參訪，並未參加海峽論壇，昨晚返國後接到關切電話，連國安會都來電詢問細節，讓他備感無奈；農會服務農民，只要對行銷有幫助，不論大陸、日本或東南亞都會努力接洽，近期台灣水果滯銷嚴重，兩岸農業交流對農民有實質助益，若能增加大陸銷售通路，可減輕農民損失。

曾明瑞今晚對記者說，縣農會並未參與海峽論壇相關簽約，也未與杭州商貿旅遊集團簽訂農產品採購協議，卻因此遭外界指涉為統戰對象，甚至接獲國安會來電詢問相關細節，讓他感到相當無奈，強調縣農會始終站在服務農民立場推動農產品行銷。

曾明瑞表示，南投縣農會此次並未參與海峽論壇，也沒有與杭州商貿旅遊集團簽署任何採購協議，外界相關說法與事實不符。他指出，兩岸農業交流本就不涉及政治，政府要如何解讀他無法置評，但縣農會協助農民拓展市場的初衷不會改變。

他進一步說明，南投縣茶葉及其他農產品每年都會參加浙江省舉辦的茶博會、農博會，過去均委由杭州商旅集團與承辦單位洽談參展攤位及展售商品數量。今年為簡化行政程序，改由出身名間鄉的濟南台商協會會長陳世偉代表與杭州商旅簽署合作文件，目的只是預留未來浙江茶博會及農博會攤位，日後僅需確認攤位及產品數量即可，不必每次重新簽約。

曾明瑞強調，相關合作僅屬參展安排，海峽論壇期間並未簽署任何農產品採購協議，也不存在外界所稱的採購合作。

對於陸委會認為縣農會可能涉及統戰，甚至展開調查，曾明瑞表示，他昨晚才返國，今天就接到不少關切電話，包括國安會也致電詢問細節，讓他感到十分無奈。

他表示，兩岸農業交流對農民有實質助益，尤其近期水果滯銷情況嚴重，若能增加大陸市場銷售通路，不僅有助消化產量，也能調節市場價格，減輕農民損失。

曾明瑞指出，縣農會一向站在協助農民的立場，只要有利於南投農產品行銷，不論是大陸、日本或東南亞市場，都會全力爭取拓展，希望農民辛苦栽培的成果不要白費；至於政府如何看待相關交流，並非縣農會所能決定。