快訊

敏感時刻房東國泰人壽招商 新光三越撤出天母？業者回應

如何究責？這家投信因獨董「算錯8檔基金淨值」 金管會說話了

正妹主持人卵巢癌擴散醫判無法化療 她申請當大體老師：想做個有用的人

聽新聞
0:00 / 0:00

遭點名赴大陸簽約？南投縣農會總幹事：根本沒簽採購合約

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣農會總幹事曾明瑞。圖／本報資料照片
南投縣農會總幹事曾明瑞。圖／本報資料照片

陸委會表示，南投農會等五組人員赴對岸海峽論壇簽約，將要求農業部查處。南投縣農會總幹事曾明瑞說，縣農會未參與海峽論壇，也未與杭州商貿旅遊集團簽署農產品採購協議，而是委託名間茶商與杭州商旅簽署參展安排文件，預留浙江農博、茶博會的攤位。

曾明瑞說，他近日赴浙江參訪，並未參加海峽論壇，昨晚返國後接到關切電話，連國安會都來電詢問細節，讓他備感無奈；農會服務農民，只要對行銷有幫助，不論大陸、日本或東南亞都會努力接洽，近期台灣水果滯銷嚴重，兩岸農業交流對農民有實質助益，若能增加大陸銷售通路，可減輕農民損失。

曾明瑞今晚對記者說，縣農會並未參與海峽論壇相關簽約，也未與杭州商貿旅遊集團簽訂農產品採購協議，卻因此遭外界指涉為統戰對象，甚至接獲國安會來電詢問相關細節，讓他感到相當無奈，強調縣農會始終站在服務農民立場推動農產品行銷。

曾明瑞表示，南投縣農會此次並未參與海峽論壇，也沒有與杭州商貿旅遊集團簽署任何採購協議，外界相關說法與事實不符。他指出，兩岸農業交流本就不涉及政治，政府要如何解讀他無法置評，但縣農會協助農民拓展市場的初衷不會改變。

他進一步說明，南投縣茶葉及其他農產品每年都會參加浙江省舉辦的茶博會、農博會，過去均委由杭州商旅集團與承辦單位洽談參展攤位及展售商品數量。今年為簡化行政程序，改由出身名間鄉的濟南台商協會會長陳世偉代表與杭州商旅簽署合作文件，目的只是預留未來浙江茶博會及農博會攤位，日後僅需確認攤位及產品數量即可，不必每次重新簽約。

曾明瑞強調，相關合作僅屬參展安排，海峽論壇期間並未簽署任何農產品採購協議，也不存在外界所稱的採購合作。

對於陸委會認為縣農會可能涉及統戰，甚至展開調查，曾明瑞表示，他昨晚才返國，今天就接到不少關切電話，包括國安會也致電詢問細節，讓他感到十分無奈。

他表示，兩岸農業交流對農民有實質助益，尤其近期水果滯銷情況嚴重，若能增加大陸市場銷售通路，不僅有助消化產量，也能調節市場價格，減輕農民損失。

曾明瑞指出，縣農會一向站在協助農民的立場，只要有利於南投農產品行銷，不論是大陸、日本或東南亞市場，都會全力爭取拓展，希望農民辛苦栽培的成果不要白費；至於政府如何看待相關交流，並非縣農會所能決定。

南投 農會 大陸 海峽論壇

延伸閱讀

陸委會辦饒慶鈴 果農不平：以後誰敢幫出頭？

饒慶鈴稱為農民請命 梁文傑：對岸綁架農民、連帶綁架政府非長久之計

中央查處引議論…民進黨陳瑩公開肯定饒慶鈴推農業用心

海峽論壇事件 饒慶鈴：別斷農民生路

相關新聞

【重磅快評】沈伯洋說沒蔣萬安帥 但是誰在製造偶像？

被綠營側翼捧為「張孝全」、「木村拓哉」、「張凌赫」、「車太鉉」、「裴勇俊」的沈伯洋，近日終於承認「我明顯沒蔣萬安帥」，若外界持續討論這點，他的劣勢就會變得明顯，拜託大家關心市政。但沈伯洋顯然搞錯呼籲的對象，從頭到尾，這場「造神運動」不就是民進黨為了他參選台北市長，瘋狂打造政治偶像的人設？

遭點名赴大陸簽約？南投縣農會總幹事：根本沒簽採購合約

陸委會表示，南投縣農會等五組人員赴對岸海峽論壇簽約，將要求農業部查處。南投縣農會總幹事曾明瑞說，縣農會未參與海峽論壇，也未與杭州商貿旅遊集團簽署農產品採購協議，而是委託名間茶商與杭州商旅簽署參展安排文件，預留浙江農博、茶博會的攤位。

「廢監察院千載難逢」 趙少康：民進黨同意就能啟動修憲

廢除監察院議題近期成為政壇討論話題。中廣前董事長趙少康今日表示，如果民進黨同意，就是國民黨、民眾黨、民進黨等都有志一同，可以立刻展開修憲程序。

美國將高規格接待？韓國瑜面對追問避談訪美規劃 僅回2字

對媒體追問訪美規劃，立法院長韓國瑜不願多談。他18日下午出席「品牌信譽獎」頒獎典禮時，媒體問他訪美可能會見官員層級、行程安排，還有是否擔心跟國民黨主席鄭麗文比較訪美規模時，韓僅擺手、不斷重複說「謝謝」…

幼兒教育及照顧法初審 關鍵條文全保留送協商

立法院教委員會今天完成初審幼兒教育及照顧法部分條文修正草案，包含每月補助私幼孩童新台幣1.5萬元、平價幼兒園免費，及相應...

季連成4防線掃毒 校園推第5級保全、警可入校查緝

行政院政委季連成今天說，政府會建4道防線掃毒，從境外阻絕毒品，另也會建4線查緝網，在校園推動「第五級保全」，與警方等單位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。