廢監察院機會「千載難逢」 趙少康：民進黨同意就能啟動修憲

廢除監察院議題近期成為政壇討論話題。中廣前董事長趙少康今日表示，如果民進黨同意，就是國民黨、民眾黨、民進黨等都有志一同，可以立刻展開修憲程序。

台北市長蔣萬安日前表態支持廢除監察院，喊話國民黨、民眾黨立院黨團否決下一屆監察委員提名，令廢監院議題成為政壇話題。

趙少康表示，以前是民進黨高喊要廢監察院，但國民黨內有不同意見，反對者認為五權憲法是國父孫中山獨創的主張，所以不應該背棄。

趙少康說，經過蔣萬安登高一呼，國民黨沒有人公開站出來反對廢監察院，民眾黨原就支持廢監院，現在就看民進黨的了。

趙少康認為，如果民進黨同意，就是國民黨、民眾黨、民進黨等都有志一同，可以立刻展開修憲程序，把五權憲法改成三權分立，行政、立法、司法各司其職，監察權併入立法權，把考試權併入行政權。

趙少康說，我國修憲必須有全體立法委員4分之1提議，再有全體立法委員4分之3出席，及出席委員4分之3決議，通過後提出憲法修正案。憲法修正案提出後，須經公告半年。公告期滿後，交由中華民國自由地區選舉人投票複決，必須獲得超過選舉人總額半數之有效同意票，修憲案才能通過。

趙少康說，現在最重要的就是民進黨的態度，錯過這次千載難逢的機會，下次真的不知道要等到什麼時候。