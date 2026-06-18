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政院設4防線掃毒 校園將推「第五級保全」、警可入校查緝

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院今天院會後舉行「中央毒防作為說明記者會」，行政院長卓榮泰（中）、政務委員陳時中（左）、國發會主委葉俊顯（右）等人出席。記者許正宏／攝影
行政院今天院會後舉行「中央毒防作為說明記者會」，行政院長卓榮泰（中）、政務委員陳時中（左）、國發會主委葉俊顯（右）等人出席。記者許正宏／攝影

為強化防制毒品與毒駕，行政院政務委員季連成說，將建立4道掃毒防線，從境外阻絕毒品，並在校園推動「第五級保全」，警察可在有情資時進入學校查緝協助；政務委員陳時中則說，因新興毒品鑑驗量能超出負荷，規劃在6間公立醫院建緩衝區，補上約8600件檢驗量能。

毒駕層出不窮，行政院成立打黑反毒指揮小組，由政務委員林明昕、陳時中、季連成組成，就法制面、公衛面、執法面，整合檢、警、調、憲、海巡、關務6大緝毒系統加強遏止不法；行政院近日也推出系列修法，加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照，法務部也將依托咪酯類提升為一級毒品。

行政院長卓榮泰今在主持行政院毒品防制會報後，偕林明昕、季連成、陳時中等人說明中央毒防作為。季連成說，未來高檢署將成立掃毒指揮中心，各縣市地檢署也會建置掃毒戰情室，整合所有情資與統合指揮調度，並在境外、海域、關務、查緝等面向建立掃毒4防線。

季連成表示，第一道防線是境外阻絕，海巡、調查局、警政署、國安局將整合情資並與國際組織合作，加強境外阻攔；第二道防線由海巡負責24海浬線內的海域及一般性港口阻攔查緝。第三道防線由關務署負責國際機場與國際港口，嚴格盤查郵包與貨櫃，第四道防線會建立四線查緝網，包含各縣市警察局、調查站、憲兵、學校，並由各地檢署負責整合。

季連成提到，因學校沒有警察和調查單位，目前可能會推動「第五級保全」，將納具安全防護概念且體力許可的退休軍警人員，協助校園查緝，並與警方、調查單位與憲兵組成策略聯防概念，學校須與警察單位簽訂支援協定，當有情資時警察可入校查緝或協助。

季連成提到，未來將加強公共場合、學校、網路資訊平台宣教，如每個學校門口電子看板可以做短片，讓學生知道毒品氾濫嚴重危害身心與家庭；另將建立檢舉平台，希望各縣市政府警察單位建立檢舉專線窗口，任何情資都可以透過窗口檢舉。

針對公衛面，陳時中提到，毒品變化超乎想像，去年至今案件增加非常多，除了司法單位執行相關處分跟罰則，也必須擴充前端檢驗量能，目前中央檢驗新興毒品量能已超過負荷，因此規劃在台北榮總、台中榮總與國軍的醫院等6家醫院，希望能填補約8600件檢驗案量。

陳時中續指，目前篩檢項目還不夠，因此要增加，他已責成食藥署盡速協助認證程序，及早擴充檢驗項目，警政署也會增加直轄市警察局檢驗量能，也規劃經費補助，並建制資訊管理系統，提升效能，希望立法院盡快審查相關預算，支持這些新興項目。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

政院 林明昕 季連成 毒品 陳時中

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