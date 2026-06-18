影／洛桑管理學院公布世界競爭力評比 台灣第四名歷年最佳

行政院今天院會後舉行記者會，行政院長卓榮泰、政務委員陳時中、季連成、林明昕、國發會主委葉俊顯等人出席，針對瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2026年IMD世界競爭力年報」，台灣在70個受評比國家中排名第4名，較去年進步2名，創下自1997年納入評比以來最佳成績，國發會主委葉俊顯表示，四大指標中，我國「經濟表現」較去年進步5名，為整體排名提升的主要動能；「政府效能」進步2名至第6名；「企業效能」維持全球第4名；「基礎建設」維持全球第10名。整體而言，我國共有30項評比指標名列全球前3名)，充分反映台灣在科技研發、產業競爭力、企業治理及人才素質等方面的長期優勢，IMD評比也特別讚揚台灣在四大面向競爭力指標中均呈現顯著進步或維持穩健，進而帶動整體排名攀升。

行政院今天院會後舉行記者會，國發會主委葉俊顯（圖）等人出席，針對瑞士洛桑管理學院公布「2026年IMD世界競爭力年報」，向國人說明台灣在70個受評比國家中排名第4名，較去年進步2名，創下自1997年納入評比以來最佳成績。記者許正宏／攝影

行政院今天院會後舉行記者會，行政院長卓榮泰（中）、政務委員陳時中（左二）、季連成（左一）、林明昕（右一）、國發會主委葉俊顯（右二）等人出席，針對瑞士洛桑管理學院公布「2026年IMD世界競爭力年報」，向國人說明台灣在70個受評比國家中排名第4名，較去年進步2名，創下自1997年納入評比以來最佳成績。記者許正宏／攝影