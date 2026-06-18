季連成4防線掃毒 校園推第5級保全、警可入校查緝

行政院政委季連成今天說，政府會建4道防線掃毒，從境外阻絕毒品，另也會建4線查緝網，在校園推動「第五級保全」，與警方等單位進行策略聯防，學校也要與警方簽訂支援協定，警察在有情資時可進入學校查緝或協助。

為強化防制毒品與毒駕，行政院近日推出系列修法，包含加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照等修法，法務部也將依托咪酯類提升為一級毒品，行政院長卓榮泰今天在主持行政院毒品防制會報後，也與政委季連成、陳時中等人召開記者會，說明中央毒防作為。

季連成說，政府持續進行打黑掃毒機制，會由高檢署成立掃毒指揮中心，各縣市地檢署會成立掃毒戰情室，主要功能是整合所有情資與統合指揮調度。

季連成表示，政府會建立4道防線來做掃毒工作，第一道防線是境外阻絕，駐外部會包含海巡、調查局、警政署、國安局會整合情資，並與國際組織合作，在境外直接阻攔。

季連成說，第二道防線由海巡負責24海浬線以內的海域以及一般性港口的阻攔查緝。第三道防線由關務署負責國際機場與國際港口，嚴格盤查所有郵包與貨櫃。

季連成指出，第四道防線會建立四線查緝網，包含各縣市警察局、調查站、憲兵、學校，並由各地檢署負責整合。

季連成說，其中較不同的是學校，因為校內沒有警察、調查單位，但高中與大學還是有教官，有些教官已轉做校安工作，目前可能會推動「第五級保全」，納入軍警退休並具備一定體力與能力者。

季連成補充，第1到4類保全較普通，第5類保全就是具備安全防護概念的軍警人員，這些人退休後進入第五級保全，在協助學校查緝、防制毒品能盡一份力量，讓學校校安工作更具實力，並與警方、調查單位與憲兵組成策略聯防概念，也就是學校必須與警察單位簽訂支援協定，當有情資進來時，警察可以入校查緝或協助。

季連成表示，最後有2部分必須強化，首先是在公共場合、學校、網路資訊平台等加強宣教，像每個學校門口電子看板都可以做短片，讓學生時時都知道毒品氾濫對身心與家庭危害非常嚴重；另也會建立檢舉平台，希望各縣市政府警察單位建立檢舉專線窗口，任何情資都可以透過窗口檢舉，以做更妥善處理。

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