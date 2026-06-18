立法院審衛福部預算…立委林淑芬轟食藥署長未出席 凍結2000萬元

立院衛環委員會今審查衛福部預算，針對食藥署食品管理工作項目中，橄欖油檢驗標準凍結1500萬元，以及中國大陸食品項目輸入台灣猖獗凍結2000萬元，此兩案進行審查。民進黨立委林淑芬今於立院怒斥，審查預算期間，食藥署長姜至剛卻在國外，「於國外演講是前天的事情，他（姜至剛）也不想趕回來」。今於會中此2案各被凍結1000萬元。

食藥署日前公告相關草案，預告內容提到橄欖油將分為6個等級，分別是特級初榨橄欖油（extra virgin olive oil)）、初榨橄欖油（virgin olive oil）、精製橄欖油（refined olive oil）、橄欖油（olive oil）、精製橄欖粕油（refined olive pomace oil）、橄欖粕油（olive pomace oil）。

林淑芬表示，混油、假油事件經過14多年，食藥署說要訂出橄欖油的標示標準，卻仍屢屢發生低價混油、粕油混充為高級油事件，不過沒有規範哪來的嚴懲，縱容廠商這樣做。

林淑芬說，食藥署說要比照國際標準檢驗，在公告中卻只出現2種標準，分別為游離酸度、Delta K，加上現在經濟部CNS檢驗參考也並非如此，食藥署便宜行事對業者縱容。通常是橄欖油出口國對出口油會從寬，以歐洲而言，標準都跟CODEX一樣，不過台灣是消費國，對於進口油品責無旁貸，應要以科學標準跟國際接軌，結果連CODEX公告的檢驗及品質要求都達不到，這就是對業者放縱。

林淑芬表示，凍結預算不是目標也不是目的，希望食藥署不要只顧業者，也要顧消費者及國人健康，不要拿人民當冤大頭。署長姜至剛今天沒有回來，開完會了、演講完了也不願意回來，大話講得滿滿的，有如「講話像大巨人，行動像個小侏儒」，這樣對國人可以交代嗎？

另針對中國食品透過網路平台、代購流入市面，林淑芬說，食藥署至今仍沒有積極源頭管理，跟網路平台、後市場流向通通都沒有管控，國內仍大量流通販售。

林淑芬表示，「你們沒做好，我要求凍結，才凍結2000萬元」，提案不可以併凍要求照案通過。食藥署副署長王德原緩頰，希望可以少凍結一些。

林淑芬再轟，「署長就不在乎，署長在美國不回來，演講前天的事情，他也不想趕回來，都沒有要做啊」。不要說要找專家討論，怎麼知道有沒有被收買，不要用專家當搪塞理由跟藉口。

對於這2案凍結預算案，王德原表示，食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定草案正在預告階段，食藥署持續蒐集意見，後續會將林淑芬委員所提內容納入考量、與專家討論，後經國民黨立委、衛環委員會召委盧縣一宣布，凍結林淑芬所提2案各凍結1000萬元，總計凍結相關預算2000萬元。

另今日立法院衛環委員會審查115年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算、直轄市及縣市政府一般性補助款衛生福利部主管部分預算完竣，將提報院會討論，院會討論前需交由黨團協商。