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韓國瑜出席頒獎談企業競爭：更重要的是品牌及信任

中央社／ 台北18日電
立法院長韓國瑜今天出席「2026第28屆信譽品牌頒獎典禮」，他表示，今天企業之間競爭的不只是產品，更重要的是品牌及信任，過去台灣以卓越製造能力撐起經濟發展，未來更應以品牌信譽與良好治理為根基。聯合報資料照，記者曾吉松／攝影
立法院長韓國瑜今天出席「2026第28屆信譽品牌頒獎典禮」，他表示，今天企業之間競爭的不只是產品，更重要的是品牌及信任，過去台灣以卓越製造能力撐起經濟發展，未來更應以品牌信譽與良好治理為根基。聯合報資料照，記者曾吉松／攝影

立法院長韓國瑜今天出席「2026第28屆信譽品牌頒獎典禮」，他表示，今天企業之間競爭的不只是產品，更重要的是品牌及信任，過去台灣以卓越製造能力撐起經濟發展，未來更應以品牌信譽與良好治理為根基。

立法院長韓國瑜今天下午於台北晶華酒店出席「2026第28屆信譽品牌頒獎典禮」，現場貴賓包含台灣信譽品牌協會理事長曹富生、創會榮譽理事長劉維琪、榮譽顧問許士軍、經濟部次長賴建信、總統府國策顧問廖全平、無任所大使簡又新，及各信譽品牌企業獲獎代表等人共襄盛會。

韓國瑜在致詞時表示，信譽品牌大調查自1999年由「讀者文摘」主辦以來，至今已近30年，長期透過消費者最真實的聲音，記錄台灣社會對品牌的信任與期待。今年正式成立的台灣信譽品牌協會接續承擔此一重要使命，任重道遠，也象徵信譽品牌評選邁向制度化與公共化的新階段，深具意義。

韓國瑜指出，過去談到企業競爭力，人們首先想到的是品質、技術與市場規模；然而AI時代來臨後，消費者獲取資訊的速度愈來愈快，對企業透明度、社會責任及永續治理的要求也同步提升。

韓國瑜表示，今天企業之間競爭的不只是產品，更是品牌；不只是品牌，更重要的是「信任」。信任是企業最核心的資產，也是品牌能否長久經營的關鍵。過去台灣以卓越製造能力撐起經濟發展，未來更應以品牌信譽與良好治理為根基，讓「Made in Taiwan」進一步升級成為「It's Well Made in Taiwan」，持續贏得全球市場的認同與尊重。

韓國瑜指出，他今天中午接待歐盟駐台代表及相關官員，歐洲友人提到過去歐洲對台灣的認識不足，甚至常誤認台灣（Taiwan）為泰國（Thailand）。但近年來隨著台灣半導體產業、科技製造實力大幅提升及企業在國際的布局，讓世界看見台灣的實力與價值，也讓台灣日益受到國際重視，連帶影響國際社會更加重視台灣品牌所代表的品質與信譽。

韓國瑜表示，台灣土地面積僅占全球約萬分之3，人口約占全球千分之3，但工業產值卻達全球約百分之3，這是一項非常了不起的成就。除了世界聞名的半導體產業外，台灣的醫療體系、全民健保制度，以及遍布各產業領域的隱形冠軍企業，都展現出強大的生命力與競爭力。

韓國瑜指出，從民眾日常使用的各式產品，例如工具、鞋、襪、帽子、運動用品，到國際知名品牌背後的產品供應鏈，世界知名連鎖餐飲店內的鐵架等用品，都能看見台灣企業的身影，足以讓世界重新認識台灣的價值。

韓國瑜表示，一個國家能夠在國際舞台上發光發熱，有賴全體國人共同努力。正如同今天所有獲獎企業及主辦單位長期堅守崗位、追求卓越一樣，只要每個人在自己的工作領域做到最好，台灣必定能持續在世界舞台綻放光芒。

韓國瑜 簡又新 經濟部

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