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毒駕案層出不窮！卓揆：反毒是全民大作戰 盼立院支持修法完成毒駕聯防

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
為了打擊毒品及遏止毒駕，行政院長卓榮泰親率政務委員舉行記者會說明中央毒防作為。記者黃婉婷／攝影
為了打擊毒品及遏止毒駕，行政院長卓榮泰親率政務委員舉行記者會說明中央毒防作為。記者黃婉婷／攝影

為了打擊毒品及遏止毒駕，行政院長卓榮泰今日主持毒品防制會報後，親率「打黑反毒指揮小組」成員舉行記者會，說明中央毒防作為。他說，政府將以毒駕零容忍態度嚴厲執法，相關部會將以最快速度完成法制修正，也盼朝野黨團早日完成修法程序，完成毒駕聯防機制。

近期發生多起毒駕事件，卓揆日前拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕等3面向、14項因應策略。卓揆18日主持行政院毒品防制會報後，在行政院政務委員陳時中、政委兼國發會主委葉俊顯、政委季連成、政委林明昕等人陪同下，對外說明中央毒防作為。

對於現已成立的「打黑反毒指揮小組」，卓榮泰指出，該小組由政務委員林明昕、陳時中、季連成共同組成，分別就法制面、公衛面、執法面，整合檢、警、調、憲、海巡、關務6大緝毒系統，全力遏止不法，務必在最短期間內展現最大能量。

對於毒品防制三面向，卓榮泰提到，在源頭嚇阻方面，法務部毒品審議委員會通過將依托咪酯提列為第一級毒品，凡是製造、運輸、販賣，最高可以處以死刑。

由於電子菸已成新興毒品依托咪酯的吸食工具，卓榮泰預告下周行政院會將修正「菸害防制法」，包括對持有電子菸者加重處罰，增訂製造、販賣、輸入或供應電子菸刑責，以及持有電子菸將加以沒入。

在強化查緝方面，因依托咪酯具有拜衰期較短，只要檢驗時間有所拖延，檢驗結果就可能由陽轉陰。今日院會也通過「毒品危害防制條例」修正草案，把唾液採檢入法，加強執行毒品防治工作。

卓榮泰也請教育部依辨識風險、阻斷來源，以及即時查處、精準輔導等4個作為，推動校園反毒及防治電子煙的防治措施，保護青少年健康。

針對重懲毒駕，行政院也通過相關修法，全面加重罰則，毒駕、毒駕致死傷，刑罰都大幅提高，也增訂沒入車輛規定。而為防治毒駕，一經確認有吸毒者，2年內不得考照；毒駕累犯終身不得考照，不允許危害公共危險的行為人充斥在社會上。

卓榮泰強調，政府絕對會以毒駕零容忍態度嚴厲執法，請相關部會以最快速度完成法制修正，期盼朝野黨團早日完成修法程序，讓法律、政策、執法面相輔相成，共同完成毒駕聯防機制；他說，從學校、社區到家庭，乃至於企業、地方政府，這是一場全民大作戰，決不放鬆，一起保衛國人的安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

卓揆 卓榮泰 林明昕 毒品

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