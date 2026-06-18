快訊

外資買超211億元 面板三虎1買2賣、漲停股遭砍近3萬張

地政士勾結銀行…銀行局證實13家銀行通報重大偶發事件 涉案行員達60人

《鐵拳教育》夯翻天！老師1理由喊「完全不想看」 原因曝光同行狂點頭

聽新聞
0:00 / 0:00

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

美國政治新聞網站POLITICO《每日國安》（NatSec Daily）電子報17日引述4名知情人士報導，國民黨主席鄭麗文上周在美國華府進行一系列拜會行程，但因阻擋大幅增加國防支出而遭遇冷遇，爭取與白宮及國會山莊人士會面大多無功而返。

一名熟悉鄭麗文團隊在國會山莊聯繫情況的人士表示：「他們向許多國會議員提出會面要求，但沒有獲得太多安排。」

鄭麗文遭到冷遇，似乎是因先前阻撓賴清德總統提出的1.25兆元國防特別預算案而遭到「算帳」。《每日國安》提到，美國國會議員當時曾警告，預算僵局削弱台灣嚇阻中國侵略的能力。這場僵局直到在野黨5月通過大幅縮水、約7800億元的新國防預算後才告落幕。一名熟悉美國國務院與鄭麗文團隊互動情況的人士表示：「國務院至今仍對鄭麗文在國防支出問題上的作法相當不爽。」

2名知情人士透露，白宮取消了原定安排鄭麗文與國安會（NSC）官員的會面。一名知情人士表示，國安會官員「對她大幅刪減這項特別（國防）預算感到非常不滿，因為這項預算案曾獲得他們大量諮詢與協調支持」。此外，官員也對《金融時報》提前披露原定與鄭麗文會面的官員姓名感到不滿，認為這些資訊是由國民黨方面洩漏出去的。金融時報10日披露，鄭麗文預計會晤國安會官員唐默迪（Matthew Tritle）。

另一名人士表示，這構成「違反一項明確規定的基本禮節」，因為與國安會會面的前提之一，就是「不得事先洩露會面消息」。

白宮與國務院均拒絕評論政府官員是否曾與鄭麗文會面。至於國會方面，國民黨駐美代表處主任秦日新表示，鄭麗文實際上只向「少數幾位」國會議員提出會面要求，並對獲得的正面回應感到「相當驚喜」。

鄭麗文 國防預算 華府 美國 白宮

延伸閱讀

本土國防無人機等產業 鄭麗文擬提黨版

鄭麗文：華府訪問一切正常 預祝韓國瑜訪美成果豐碩

研議國民黨版國防法案 鄭麗文：若無國防部資訊盼直接與美溝通

被美方質疑太天真 鄭麗文：不是空想主義者

相關新聞

【重磅快評】沈伯洋說沒蔣萬安帥 但是誰在製造偶像？

被綠營側翼捧為「張孝全」、「木村拓哉」、「張凌赫」、「車太鉉」、「裴勇俊」的沈伯洋，近日終於承認「我明顯沒蔣萬安帥」，若外界持續討論這點，他的劣勢就會變得明顯，拜託大家關心市政。但沈伯洋顯然搞錯呼籲的對象，從頭到尾，這場「造神運動」不就是民進黨為了他參選台北市長，瘋狂打造政治偶像的人設？

幼兒教育及照顧法初審 關鍵條文全保留送協商

立法院教委員會今天完成初審幼兒教育及照顧法部分條文修正草案，包含每月補助私幼孩童新台幣1.5萬元、平價幼兒園免費，及相應...

季連成4防線掃毒 校園推第5級保全、警可入校查緝

行政院政委季連成今天說，政府會建4道防線掃毒，從境外阻絕毒品，另也會建4線查緝網，在校園推動「第五級保全」，與警方等單位...

中央查處引議論 民進黨陳瑩公開肯定饒慶鈴推農業用心

海峽論壇期間傳出台東農漁產品採購及合作議題，引發中央是否依法查處相關單位的討論。對此，民進黨立委陳瑩臉書發文表示，農民不應成為政治角力下的犧牲者，並強調無論是地方政府推動農產品外銷，或中央依法行政，都應以農民權益為優先考量。

IMD評比台灣列全球第4 卓揆指財政情勢下滑「連國際都看見分配不均」

2026年瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力排名，台灣上升至全球第4名，創史上最佳。行政院長卓榮泰說，凸顯台灣面對地緣政治變化及全球供應鏈重組下逆勢成長，展現強勁經濟韌性與世界競爭力；他也提到，各項指標中「財政情勢」從第三名滑落至第七名，「連國際都看到中央地方分配不均」，要全面檢討。

韓國瑜出席頒獎談企業競爭：更重要的是品牌及信任

立法院長韓國瑜今天出席「2026第28屆信譽品牌頒獎典禮」，他表示，今天企業之間競爭的不只是產品，更重要的是品牌及信任，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。