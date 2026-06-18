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美國將高規格接待？韓國瑜面對追問避談訪美規劃 僅回2字

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院長韓國瑜18日出席活動時被追問訪美行程規劃，但都沒有回應。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院長韓國瑜18日出席活動時被追問訪美行程規劃，但都沒有回應。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

對媒體追問訪美規劃，立法院長韓國瑜不願多談。他18日下午出席「品牌信譽獎」頒獎典禮時，媒體問他訪美可能會見官員層級、行程安排，還有是否擔心跟國民黨主席鄭麗文比較訪美規模時，韓僅擺手、不斷重複說「謝謝」。

韓國瑜將在21日率跨黨派立委展開為期7天的訪美行程。藍綠白參加立委名單也曝光，分別是國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔，以及民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，民眾黨則是派立委洪毓祥。

美方高規格接待

知情人士透露，韓國瑜此趟行程，美方將給予高規格對待，預計會見到美國國務院官員、國會參眾議員等政要，並且還會參訪台積電；而且正值美國建國250周年，美方還會邀約韓國瑜參加相關活動，因此各界都相當關注。但韓國瑜到頒獎典禮現場，面對媒體追問都沒有回應，不斷說「謝謝」以後就進入會場。

品牌信譽獎始於1999年《讀者文摘》在亞洲推動的消費者信任研究，並由臺灣信譽品牌協會主辦，評選最獲消費者信賴的企業。協會同日也公布「2026臺灣最受信賴名人」調查結果，新聞節目主持人謝震武、羽球名將戴資穎、廣播節目主持人沈春華及娛樂節目主持人黃路梓茵（Lulu）分別獲獎。

企業要消費者信任

韓國瑜致詞時則表示，信譽品牌記錄的不只是品牌排名，更是臺灣人民的生活經驗、消費選擇與世代記憶。一個品牌若能長期受到消費者信任，背後必然有品質、服務、誠信，以及對消費者的尊重。

「在民主社會裡，政府需要人民信任，企業需要消費者信任，媒體與公眾人物同樣需要社會信任！」韓國瑜強調，信任一旦建立，可成為推動社會向前的重要力量；信任一旦流失，往往需要更長時間才能重建。面對AI快速發展與資訊環境劇烈變動的時代，信任的重要性比過去任何時候都更加凸顯。

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