快訊

利率連九凍！房市政策不變 央行：擔憂民眾信用擴張

對伊朗飛彈紅線鬆動？川普：其他國家都有 他們有「也不會炸掉地球」

藍營人士接連出訪 傳鄭麗文訪美規格降級？朱立倫曝我國最大困境

聽新聞
0:00 / 0:00

強化防制毒品和毒駕 卓榮泰16時開記者會說明中央毒防作為

中央社／ 台北18日電
為強化防制毒品與毒駕，行政院近日推出系列修法，包含加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照等修法，法務部也將依托咪酯類提升為一級毒品，行政院長卓榮泰今天也預計在主持行政院毒品防制會報後召開記者會，對外說明中央毒防作為。聯合報資料照，記者蔣永佑／攝影
為強化防制毒品與毒駕，行政院近日推出系列修法，包含加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照等修法，法務部也將依托咪酯類提升為一級毒品，行政院長卓榮泰今天也預計在主持行政院毒品防制會報後召開記者會，對外說明中央毒防作為。聯合報資料照，記者蔣永佑／攝影

為強化防制毒品與毒駕，行政院近日推出系列修法，包含加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照等修法，法務部也將依托咪酯類提升為一級毒品，行政院長卓榮泰今天也預計在主持行政院毒品防制會報後召開記者會，對外說明中央毒防作為。

為強化防制毒品與毒駕，卓榮泰日前拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕共3面向、14項因應策略，除法務部在昨天將依托咪酯類提升為一級毒品，製販運最重可處死刑，行政院會也在11日通過刑法第185條之3修正草案等修法草案，全面加重毒駕罰則。

行政院今天也提出新一波修法，包含通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，加重毒駕、拒測行為處罰、建立吸毒者預防性吊照機制等，同時修正「毒品危害防制條例」第33、36條修正草案，將唾液快篩明定入法，草案將送立法院審議。菸害防制法則預計下週提報行政院會修法，完善法制配套。

另外，卓榮泰也指示成立「打黑反毒指揮小組」，由他負責督導檢、警、調、憲、海巡、關務6大緝毒系統全面展開掃毒工作，行政院政務委員季連成日前也先主持「打黑反毒指揮小組」專案會議，指示關務署研議增加緝毒犬數量，提升偵測能量，以及請教育部研擬校園反毒新方案等。

卓榮泰今天則預計在行政院政務委員陳時中、政委兼國發會主委葉俊顯、政委季連成、政委林明昕等人陪同下，對外說明中央毒防作為。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中央 毒駕 卓榮泰

延伸閱讀

擴大反毒能量 卓揆下午率親曝三面相、六系統全面宣戰

政院修法重懲毒駕！預防性吊照 致死、重傷終身禁考

政院修法 毒駕、拒測一律吊銷駕照、沒入車輛

政院明拍板修法！毒駕者吊銷駕照3年、吸毒者預防性吊照 同車者也罰

相關新聞

【重磅快評】沈伯洋說沒蔣萬安帥 但是誰在製造偶像？

被綠營側翼捧為「張孝全」、「木村拓哉」、「張凌赫」、「車太鉉」、「裴勇俊」的沈伯洋，近日終於承認「我明顯沒蔣萬安帥」，若外界持續討論這點，他的劣勢就會變得明顯，拜託大家關心市政。但沈伯洋顯然搞錯呼籲的對象，從頭到尾，這場「造神運動」不就是民進黨為了他參選台北市長，瘋狂打造政治偶像的人設？

賴總統提台日深化合作3面向 攜手維護印太和平穩定

總統賴清德今天表示，台灣與日本不僅地理相近，更是價值相近、命運相繫的重要夥伴。面對區域安全挑戰與全球供應鏈重組，台日未來...

電子煙被包裝成飲料入校園 誰來戳破吸食率降的鬼數據

小學五年級的學童下課時本該奔跑嬉戲，不料卻集體蹲在校內廁所，輪流吸食著偽裝成可樂瓶、珍奶瓶的電子煙。這不是危言聳聽的黑幫電影情節，而是正真實發生在台灣校園的真實驚悚劇。何以驚悚？因為電子煙正是偷渡一級毒品、俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯的載具。

賴總統：大陸非沿岸國家 無權介入日菲EEZ談判

總統賴清德今天表示，日菲啟動專屬經濟區（EEZ）劃界談判應依國際法處理，不影響第三方權益。他指出，中國並非相關海域沿岸國...

強化防制毒品和毒駕 卓榮泰16時開記者會說明中央毒防作為

為強化防制毒品與毒駕，行政院近日推出系列修法，包含加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照等修法，法務部也將依托咪酯類提升為一級毒...

傳鄭麗文訪美規格降級 朱立倫：台灣最大困境是賴總統走不出去

國民黨主席鄭麗文訪美行程傳出降格爭議。前國民黨主席朱立倫今表示，台灣最大的困境是賴清德總統走不出去，「賴總統自己走不出去，不應該讓其他人也走不出去」，民進黨應該要用正面態度面對國民黨重要領導人出訪，應該勇敢地讓大家都走出去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。