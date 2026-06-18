賴總統：台灣願意響應 G7的呼籲 維持台海和平穩定的現狀

賴清德總統18日上午在台北賓館與國際媒體茶敘時表示，今年是台灣總統直選30周年，30年來，台灣社會一次次證明民主的不可逆性，各項成就也深受國際社會肯定，證明台灣擁抱世界、堅持民主自由，創造了繁榮發展。賴總統強調，台灣將堅定與國際社會合作，維持台海和平穩定現狀。並期盼國際媒體持續關心、報導及支持台灣，讓國際社會更加了解民主、自由、堅定、繁榮的民主台灣。

賴總統指出，歡迎各位出席今天的茶敘。各位在台灣生活、採訪與報導，不管時間多久，都應該會對台灣的民主、自由、活力有深刻的印象。我特別要藉這個機會感謝大家發揮專業，也秉持新聞自由的精神從事新聞工作，讓世界看見台灣。今年是台灣總統直選30周年。30年前，台灣人民勇敢地走過38年的戒嚴，並且再次展現無比的勇氣，不畏懼中國飛彈威脅，以超過76%的投票率完成了總統直選，向國際社會宣示：

第一，臺灣主權在民，人民是國家的主人，是總統的頭家，有權利決定國家的領導人。第二，打造民主台灣，以直接民權賦予政府的合法性以及民主的正當性。臺灣的前途只有2,300萬人可以決定。第三，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是中華人民共和國的一部分。

賴總統說，30年來，台灣人民透過一張又一張的選票，決定國家的未來。臺灣社會也用一次又一次和平政權移轉，確立了民主的不可逆性。他特別強調，30年來，台灣的各項成就也獲得國際社會的肯定。去年，台灣的民主指數和自由度評比都位居亞洲第二名。台灣的世界競爭力在人口2,000萬人以上的經濟體，已經連續5年排名世界第一。去年台灣的經濟成長率8.76%，今年台灣經濟成長率預估將達到9.64%，今年台灣股市的市值也已經位居全球第五位。

賴總統說，台灣在全球供應鏈、半導體先進製程、AI應用及算力建置上，贏得國際夥伴的信任，這些都足以證明台灣擁抱世界、堅持民主自由，創造了台灣的繁榮發展。今天最重大的國際新聞是，美國和伊朗即將簽訂和平協議，中東的和平已經看見曙光。我們衷心期待俄烏戰爭也能夠儘早結束，烏克蘭的人民可以早日脫離戰爭的痛苦。

至於印太區域的發展，賴總統提到，非常感謝G7最近再次聲明：「不允許任何一方改變現狀」，尤其反對以武力或脅迫的方式改變台海現狀，也反對在東海、南海擴軍。因此他重申，台灣願意響應G7的呼籲，將堅定地跟國際社會共同合作，維持台海和平穩定的現狀。也呼籲中國能夠放棄在南海、東海及台海擴軍，也放棄武力攻打台灣。在對等尊嚴的原則下，台灣願意和中國進行交流合作，促進和平共榮發展。