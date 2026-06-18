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賴總統提台日深化合作3面向 攜手維護印太和平穩定

中央社／ 台北18日電
賴總統今天表示，台灣與日本不僅地理相近，更是價值相近、命運相繫的重要夥伴。面對區域安全挑戰與全球供應鏈重組，台日未來應深化安全韌性、經濟科技及人民交流等3面向合作，共同打造可信賴的民主供應鏈，攜手維護印太和平穩定。圖／總統府提供（中央社）
賴總統今天表示，台灣與日本不僅地理相近，更是價值相近、命運相繫的重要夥伴。面對區域安全挑戰與全球供應鏈重組，台日未來應深化安全韌性、經濟科技及人民交流等3面向合作，共同打造可信賴的民主供應鏈，攜手維護印太和平穩定。圖／總統府提供（中央社）

總統賴清德今天表示，台灣與日本不僅地理相近，更是價值相近、命運相繫的重要夥伴。面對區域安全挑戰與全球供應鏈重組，台日未來應深化安全韌性、經濟科技及人民交流等3面向合作，共同打造可信賴的民主供應鏈，攜手維護印太和平穩定。

總統上午與國際媒體茶敘，被問到如何評價台日關係時表示，台灣和日本地理相近、價值相近，且是命運相繫的夥伴。過去一年，雙方從國會到地方、產業到文化、觀光到各領域的交流持續升溫；日本也多次在國際場合強調台海和平穩定的重要性，這對台灣而言，非常重要。

總統強調，台日友好是基於長期信任所累積的力量。台海和平不單是台灣的議題，也是印太安全與世界繁榮的共同責任。民主夥伴越團結，區域就越有力量維持和平穩定。

至於台日未來合作面向，總統認為有3個面向要積極推動。第一，安全與韌性。台日都遭逢地震、颱風天然災害的侵襲，也共同面對灰色地帶威脅、假訊息與認知作戰挑戰，雙方可以持續在防救災、海事安全、人道救援、關鍵基礎設施防護、全社會防衛韌性等領域加強合作，建立制度性的合作管道。

總統說，第二，經濟安全與科技合作。台灣有半導體與AI供應鏈優勢，日本有材料、設備、精密製造與能源技術等實力，雙方如果在半導體、人工智慧、資安、無人機、量子運算、能源轉型等領域深化合作，應該可以打造為可信賴並且具韌性的民主供應鏈，對台灣跟日本都非常有利。

他說，第三，人民與地方交流。台灣一年到日本旅遊、從事商務活動約600萬人次，日本來台近200萬人次，應該促進人民之間的交流，好比說在青年、教育、觀光、地方創生、農業、體育、文化交流方面，都可以為下一個世代繼續推動更好的合作計畫。

總統表示，台灣和日本是亞洲民主最成熟的2個國家，擁有共同價值與利益。台灣與日本的合作，將會是印太區域安全穩定的基石，也是共同實現自由開放印太願景最重要的動能，他期待跟日本加強合作。

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