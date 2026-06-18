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賴總統：大陸非沿岸國家 無權介入日菲EEZ談判

中央社／ 台北18日電
總統賴清德（前中）18日在台北賓館與國際媒體茶敘，表達將堅定與國際社會合作，維持台海和平穩定的現狀。圖／總統府提供（中央社）
總統賴清德（前中）18日在台北賓館與國際媒體茶敘，表達將堅定與國際社會合作，維持台海和平穩定的現狀。圖／總統府提供（中央社）

總統賴清德今天表示，日菲啟動專屬經濟區（EEZ）劃界談判應依國際法處理，不影響第三方權益。他指出，中國並非相關海域沿岸國家，卻以海警執法名義介入擴張，已成區域和平穩定最大威脅。台灣將依國際法捍衛主權與海域安全，並籲國際社會共同嚇阻中國違法行為。

總統上午與國際媒體茶敘，媒體問到，日菲宣布將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，賴總統的立場，以及中國海警和海事當局近期開始增加相關海域的活動，賴總統會採取何種具體措施應對。

總統表示，所有國際間的權益爭端，都應該依照國際法以及相關國際規範處理，大家一起遵守以規則為基礎的國際秩序。就像日本與菲律賓之間，針對專屬經濟海域的重疊處理，或是過去台灣跟日本、台灣跟菲律賓經濟海域漁權問題的處理，一切也都是依照「國際海洋法公約」以及相關規定辦理。

他說，依照「維也納條約法公約」規定，日本跟菲律賓之間的劃界協商，不能、也不會對第三方的權益造成影響。

他指出，台灣分別與日本、菲律賓簽署有漁業協定，台日、台菲就漁權等都有既定的溝通聯繫管道，海巡署等相關單位也依照相關協定。作為一個主權國家，同時也是區域負責任的一員，台灣都依照國際規範和台日、台菲雙邊的協定，確保國家的權益、漁民的權益，不會受到影響。

總統表示，截至目前為止，此案對台灣以及日菲等周邊國家來說，唯一、也是最大的風險和威脅，是闖入台灣和日本、菲律賓經濟海域中，假稱執法，但實質目的是為了擴張的中國。依照國際公約規定，中國不是這個區域的「沿岸國家」，沒有權利在這個區域做出任何主張。最近以來，中國海警等灰色地帶的騷擾，已經造成區域的不安。也凸顯中國在西太平洋擴張的企圖日益明顯。

因此，總統說，基於聯合國海洋法公約「專屬經濟海域」相關規範所賦予的各項主權權利，會全力捍衛主權、守護海域安全，也將確保往來國際船隻安全通行，不受到非法騷擾威脅。

最後，總統也呼籲國際社會正視中國此次非法行動，對區域和平穩定所造成嚴重、立即的危害，並採取共同行動嚇阻這種違法行為。

海巡署 菲律賓 賴清德 中國

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