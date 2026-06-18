毒駕修法 蘇俊賓籲補強駕照復考管制、明訂羈押標準

行政院會今審議「毒品危害防制條例」及「道路交通管理處罰條例」修正案，增訂毒駕者一律吊銷駕照。與會的桃園市副市長蘇俊賓建議，應加嚴毒駕者復考管制避免淪為「延緩兩年再犯」、整合跨部會「高風險駕駛與車輛資料庫」結合AI車牌辨識防堵無照毒駕，以及明訂毒駕羈押標準，解決前抓後漏問題。

蘇俊賓表示，根據研究，毒癮者一年內復發率高達40%至60%，目前仍有大量毒癮者在路上行駛。以桃園市為例，今年5月查獲的91件毒駕案例，其中94%過去已有毒品前科、18%有毒駕前科，重複犯罪率極高。

蘇俊賓認為，若只吊扣兩年駕照、卻無嚴格復考管制，恐淪為形式上的「延緩兩年再犯」，中央應投入資源調整現有戒癮治療做法，避免出現「一方面抓毒駕、一方面發駕照」的矛盾循環。

他指出，預防性吊照比例大幅提升後，「有照毒駕」恐移轉為「無照毒駕」，建議中央由交通部監理系統、法務部、警政署及衛福部共同勾稽，整合「高風險駕駛與車輛資料庫」，結合天羅地網與AI車牌辨識系統，當高風險車輛上路時主動提示員警精準攔查，化被動臨檢為主動防堵；對無照毒駕的刑責修法配套也應盡快到位，才有可能有效遏止。

談到羈押標準，蘇俊賓說，目前「前面抓、後面漏」普遍，主因認定標準見解不一。法院羈押審理時，對「有無反覆實施之虞」認定不一致，曾有法官以被告「已有固定工作、毒品來源已斷、非連續數日被抓」為由認定無羈押必要，顯示缺乏統一量化審查標準，建議行政院明訂規範，提供司法單位羈押判斷依據，也給第一線警察更多執法支撐。

行政院長卓榮泰會中指示，請政務委員陳時中主持協調，提升衛福部毒品戒癮治療量能；無照毒駕提高刑責及嚴格規範復考程序，由政務委員林明昕整合修訂；羈押標準則請法務部聯繫司法院共同建立一致性認定，避免「嚴抓輕放」情形，給第一線執法人員更明確的法律支撐。

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