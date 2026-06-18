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見證中研院長交接 蔡英文謝廖俊智：家裡有你真好

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
中研院長今交接，由現任院長廖俊智（左一）交接給曾任副總統的流病學者陳建仁（右一），前總統蔡英文（右二）和副總統蕭美琴（左二）見證。取自蔡英文臉書
中研院長今交接，由現任院長廖俊智（左一）交接給曾任副總統的流病學者陳建仁（右一），前總統蔡英文（右二）和副總統蕭美琴（左二）見證。取自蔡英文臉書

中研院長今交接，由現任院長廖俊智交接給曾任副總統的流病學者陳建仁。前總統蔡英文在臉書發文分享心情，她感謝廖俊智10年年秉持「家裡有事，回家幫忙」的心情回台接下重任，如今要說「家裡有你，真好」；至於「大仁哥」陳建仁，蔡英文說，面對需要跨領域跨部門溝通的事情，他能耐心地把複雜問題說清楚，始終有著學者的嚴謹、公僕的韌性，讓人安心。

蔡英文表示，見證中研院交接和傳承，對她來說也特別有意義。剛剛完成交接的兩位前後任院長，一位是她十年前剛就任總統時，親自核定任命的學術領袖；另一位，則是和她在總統任內並肩工作，一起面對許多挑戰的重要夥伴。

蔡英文回顧，2016年上任後不久，到中研院參訪，當時，就是廖俊智帶她走進史語所、還有民族所的博物館，那天參訪的時間很短，但也讓她對廖俊智留下了深刻的印象，中研院除了科學研究，也有深厚的人文底蘊，帶領著台灣不斷追求知識、探索真理。

蔡英文說，十年前，廖俊智說是因為「家裡有事，回家幫忙」，所以回到台灣接下這份重任；這句話，說明了廖俊智對台灣的感情，更讓大家感受到一位學者在國家需要的時候，願意承擔的風骨。

這十年來，蔡英文細數，廖俊智帶領推動中研院院內在制度與觀念的更新，也提出「成就全球頂尖研究」、「善盡社會關鍵責任」、「延攬培育卓越人才」三大願景，讓中研院在追求卓越研究的同時，也積極回應社會需要。中研院參與了人類史上第一張黑洞影像的發表，也看到新一代20位元超導量子晶片自研自製，並導入量子電腦系統；看到中研院在淨零永續、人工智慧、公共衛生、前瞻科技，以及人文社會研究上，持續累積台灣的學術能量。南部院區在2024年正式開幕啟用，代表國家科研能量向南扎根，也讓基礎研究、社會需求與區域發展有了更緊密的連結。

蔡英文說，「今天，我想對廖院長說，十年前你說家裡有事回家幫忙，十年後，我們要說家裡有你，真好。謝謝你這十年來的承擔以及毫無保留的付出。」

蔡英文表示，接下來這份重任就要交到陳建仁的手上了；陳建仁曾經擔任中研院副院長，也是國際知名的流行病學與公衛學者，長期投入流行病學、公共衛生與疾病預防研究，相關研究對台灣和世界都有重要貢獻。

蔡英文表示，陳建仁個性溫暖、誠懇，也很堅定，一起工作的那幾年，越是在壓力大的時候，陳建仁越能冷靜下來；需要跨領域、跨部門溝通的事情，他也會很有耐心地，把複雜的問題講清楚；無論是在副總統任內，或後來擔任行政院長，陳建仁始終展現學者的嚴謹、公僕的韌性，以及讓人安心的人格特質。

蔡英文說，未來，面對極端氣候、地緣政治變局、淨零轉型、人工智慧，以及公共衛生等挑戰，台灣會比以往更需要中研院提出專業、前瞻的聲音；而中研院的領導者，除了要尊重不同領域，也要能夠在多元觀點之間，凝聚共同目標；更重要的是，必須堅持研究自由、學術品質，以及對社會與未來世代的責任。

蔡英文表示，期待中研院持續在自由探索中追求真理、在專業研究中回應時代，深化台灣的知識力量，讓我們在面對世界變局時，更有信心、更有韌性，也更有能力走向未來。

中研院 蔡英文 廖俊智

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