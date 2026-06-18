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賴總統籲中國放棄武力攻台 願在對等尊嚴下進行交流合作

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統（中）今天在台北賓館與外國媒體茶敘。圖／總統府提供
賴清德總統（中）今天在台北賓館與外國媒體茶敘。圖／總統府提供

賴清德總統今天在台北賓館與外國媒體茶敘時說，美國和伊朗即將簽訂和平協議，中東和平已看見曙光，期待俄烏戰爭也能盡早結束，至於印太區域的發展，台灣願意響應七大工業國（G7）的呼籲，將堅定與國際社會合作，維持台海和平穩定現狀，呼籲中國放棄以武力攻打台灣。

根據總統府事後提供的新聞稿，賴總統在致詞時對外國媒體談到，台灣30年前完成首次總統直選，不懼中國飛彈威脅，向國際社會宣示台灣主權在民、台灣前途只有2300萬人可以決定，以及中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是中華人民共和國的一部分。

賴總統指出，30年來，台灣人民用一次又一次的投票和政權移轉，決定國家的未來，確立民主的不可逆性；在民主指數、世界競爭力、經濟成長率和股票市值上表現亮眼，台灣在全球供應鏈、半導體先進製程、AI應用及算力建置上，贏得國際夥伴的信任，這些都足以證明台灣擁抱世界、堅持民主自由，創造了台灣的繁榮發展。

賴總統說，美國和伊朗即將簽訂和平協議，中東的和平已經看見曙光；他衷心期待俄烏戰爭也能夠盡早結束，烏克蘭的人民可以早日脫離戰爭的痛苦。

至於印太區域的發展，賴總統說，非常感謝G7最近再次聲明：「不允許任何一方改變現狀」，尤其反對以武力或脅迫的方式改變台海現狀，也反對在東海、南海擴軍。

賴總統表示，台灣願意響應G7的呼籲，將堅定地跟國際社會共同合作，維持台海和平穩定的現狀；台灣也呼籲中國能夠放棄在南海、東海及台海擴軍，也放棄武力攻打台灣；在對等尊嚴的原則下，台灣願意和中國進行交流合作，促進和平共榮發展。

中東 印太 俄烏戰爭

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