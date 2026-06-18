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開創和平共贏路線 鄭麗文：僑界很多人拿我跟國父做聯想

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文結束訪美行程返台，她今日接受專訪時表示，她所提出共贏的和平路線，說出了許多人心裡長期期待的事，及共同支持目標跟願景，也因此很多僑界的人拿她跟國父孫中山聯想

鄭麗文今接受「歷史易起SHOW2.0」節目專訪時表示，她提出將第一島鏈的冷戰思維終結，這是一個讓大家都獲利的方向跟做法。她鼓吹的是放棄零和遊戲的紅海思維，讓每個人都享受的和平的紅利。沒人有義務為台灣出生入死，因此要提出一個共贏的和平路線，她到美國所提倡的 合乎美國國家利益，而非台獨不負責任的將美國捲入應該避免的戰場。

鄭麗文指出，她在僑界演講時，很多人將她與100多年前的孫中山做聯想，因為僑界至今還非常尊崇孫中山。當年孫中山在革命成功前夕到洛杉磯募款時，那時才40多歲，比現在的她年輕很多。孫中山當時是年輕、非常熱情的人，沒有顯赫家世也不是達官顯貴，甚至是全世界都不看好的革命行動，但革命成功了，因為對某種價值的信仰，也是非走不可的一條路。

鄭麗文說，當年的孫中山沒辦法看到中國繼續沉淪下去，所以必須採取行動；而遠在千里之外、已經到美國的華人還願意慷慨解囊。儘管在美國安生立命也不容易，但願意支持一個夢想，當年的孫中山也是理想主義者，而非空想主義者。

鄭麗文說，她們都是有行動、步驟、方針的，越多厲害的人加入，越能讓這條路走的方向更準確、順暢。一定有人不願意看到，或許是害怕、恐懼，或是因為政治利益受到挑戰，民進黨更不用說，對於一個政府駐外單位目標變成無所不用其極打壓在野黨，國民黨如何跟民進黨能夠在任何事情上有共識，但不會阻擋發展和平的路。

鄭麗文說，她樂見川習會後兩大領袖對和平穩定表達決心，美國總統川普說「中國扮演幫忙角色」，這代表新的典範正一步一步走出來，她表達高度關心跟期待，希望對大家有利，而非把台灣賣掉。這時的台灣不應躲在角落做「小媳婦」，而是要發聲，民進黨沒出息、太悲哀，只會對付她，如果民進黨今天扮演積極的角色，自然會水漲船高，而非現在的窘迫局面。

鄭麗文批評，民進黨不去面對挑戰，川普稱要排除台獨，賴政府卻只會轉移焦點，把她變成攻擊焦點。賴總統連過境紐約都沒辦法，她不想講，讓賴總統沒面子，此次訪美甚至有想過要不要幫忙講話，但民進黨自作孽不可活，她忙著想如何走出和平路線，沒有時間想沒出息的民進黨。

鄭麗文 聯想 孫中山 國民黨

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