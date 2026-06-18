擴大反毒能量 卓揆下午率親曝三面相、六系統全面宣戰

為了打擊毒品及遏止毒駕，行政院長卓榮泰近來陸續拍板多項修法，並宣布成立「打黑反毒指揮小組」，他今日下午將主持毒品防制會報，並於4時率政務委員陳時中、葉俊顯、季連成、林明昕，舉行「中央毒防作為說明記者會」。

根據行政院規劃，「打黑反毒指揮小組」由林明昕，陳時中和季連成共同組成「打黑反毒指揮小組」，分別就法制面、公衛面、執法面，整合檢、警、調、憲、海巡、關務六大查緝系統，盼能充分發揮功能，在最短時間展現最大能量。

為向毒品宣戰，行政院日前拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕共14項因應策略。繼日前通過刑法第185條之3修正草案等修法草案，全面加重毒駕罰責，依托咪酯類也於17日被提升為一級毒品，製販運最重可處死刑。

行政院會今日上午也通過新一波修法，重點包含唾液快篩入法，加重毒駕、拒測行為處罰，建立吸毒者預防性吊照機制等，下周也將通過「菸害防制法」相關修法，完善法治配套。

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