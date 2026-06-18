聽新聞
0:00 / 0:00
影／蔣萬安再提廢監察院 相信黨團會持續討論並凝聚共識
台北市長蔣萬安今出席信維整宅招商活動時，再度主張廢除監察院。蔣萬安表示監察院近年未發揮原有監督功能，甚至淪為政治酬庸機構，無論國防採購案或超思雞蛋爭議，都未見積極調查。
蔣萬安認為現階段重點不在人事提名是否適任，而應正視監察院存廢問題，建議立法院藉此次監察委員人事同意權審查全面否決提名案，凍結監察院運作，後續再透過修憲完成廢除。他強調廢監察院也是民進黨過去長期主張。
對於國民黨中央表示仍需凝聚共識，蔣萬安說已與台北市5位藍委交換意見，但尊重立法院黨團決定，相信黨團會持續討論並凝聚共識。被問到他以「火鍋」來比喻台北市跟民主，而對手民進黨台北市長參選人沈伯洋則提出台北市更像「剉冰」形容多元，他笑回「主餐是火鍋，甜點是剉冰，其實都很好」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。