影／蔣萬安再提廢監察院 相信黨團會持續討論並凝聚共識

台北市長蔣萬安今出席信維整宅招商活動時，再度主張廢除監察院。蔣萬安表示監察院近年未發揮原有監督功能，甚至淪為政治酬庸機構，無論國防採購案或超思雞蛋爭議，都未見積極調查。

蔣萬安認為現階段重點不在人事提名是否適任，而應正視監察院存廢問題，建議立法院藉此次監察委員人事同意權審查全面否決提名案，凍結監察院運作，後續再透過修憲完成廢除。他強調廢監察院也是民進黨過去長期主張。

對於國民黨中央表示仍需凝聚共識，蔣萬安說已與台北市5位藍委交換意見，但尊重立法院黨團決定，相信黨團會持續討論並凝聚共識。被問到他以「火鍋」來比喻台北市跟民主，而對手民進黨台北市長參選人沈伯洋則提出台北市更像「剉冰」形容多元，他笑回「主餐是火鍋，甜點是剉冰，其實都很好」。

台北市長蔣萬安（左三）今出席信維整宅招商活動時，再度主張廢除監察院。記者季相儒／攝影