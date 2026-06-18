快訊

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

世足賽／梅西帽子戲法仍被討厭！梅黑曝原因：全隊都在服務他

午後對流雲系發展旺盛 大台北+中部以北山區10縣市大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蔣萬安再提廢監察院 相信黨團會持續討論並凝聚共識

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
台北市長蔣萬安（後排左四）今出席信維整宅招商活動。記者季相儒／攝影
台北市長蔣萬安（後排左四）今出席信維整宅招商活動。記者季相儒／攝影

台北市長蔣萬安今出席信維整宅招商活動時，再度主張廢除監察院。蔣萬安表示監察院近年未發揮原有監督功能，甚至淪為政治酬庸機構，無論國防採購案或超思雞蛋爭議，都未見積極調查。

蔣萬安認為現階段重點不在人事提名是否適任，而應正視監察院存廢問題，建議立法院藉此次監察委員人事同意權審查全面否決提名案，凍結監察院運作，後續再透過修憲完成廢除。他強調廢監察院也是民進黨過去長期主張。

對於國民黨中央表示仍需凝聚共識，蔣萬安說已與台北市5位藍委交換意見，但尊重立法院黨團決定，相信黨團會持續討論並凝聚共識。被問到他以「火鍋」來比喻台北市跟民主，而對手民進黨台北市長參選人沈伯洋則提出台北市更像「剉冰」形容多元，他笑回「主餐是火鍋，甜點是剉冰，其實都很好」。

台北市長蔣萬安（左三）今出席信維整宅招商活動時，再度主張廢除監察院。記者季相儒／攝影
台北市長蔣萬安（左三）今出席信維整宅招商活動時，再度主張廢除監察院。記者季相儒／攝影

台北市長蔣萬安今出席信維整宅招商活動時，再度主張廢除監察院。他表示監察院近年未發揮原有監督功能，甚至淪為政治酬庸機構，無論國防採購案或超思雞蛋爭議，都未見積極調查。記者季相儒／攝影
台北市長蔣萬安今出席信維整宅招商活動時，再度主張廢除監察院。他表示監察院近年未發揮原有監督功能，甚至淪為政治酬庸機構，無論國防採購案或超思雞蛋爭議，都未見積極調查。記者季相儒／攝影

蔣萬安 監察院 國防

延伸閱讀

拋廢監院跟黨中央立場不一？ 蔣萬安盼有共識：立院黨團有自主性

民眾黨：廢監院 只欠東風

蔣萬安喊廢監院 羅智強提移權立院、民選兩路徑

談監察院存廢 副總統：憲改前應保持憲政體制運作

相關新聞

【重磅快評】沈伯洋說沒蔣萬安帥 但是誰在製造偶像？

被綠營側翼捧為「張孝全」、「木村拓哉」、「張凌赫」、「車太鉉」、「裴勇俊」的沈伯洋，近日終於承認「我明顯沒蔣萬安帥」，若外界持續討論這點，他的劣勢就會變得明顯，拜託大家關心市政。但沈伯洋顯然搞錯呼籲的對象，從頭到尾，這場「造神運動」不就是民進黨為了他參選台北市長，瘋狂打造政治偶像的人設？

擴大反毒能量 卓揆下午率親曝三面相、六系統全面宣戰

為了打擊毒品及遏止毒駕，行政院長卓榮泰近來陸續拍板多項修法，並宣布成立「打黑反毒指揮小組」，他今日下午將主持毒品防制會報，並於4時率政務委員陳時中、葉俊顯、季連成、林明昕，舉行「中央毒防作為說明記者會」。

【重磅快評】美軍不會只退回太平洋 賴清德卻還想當反共堡壘

6月16日，美國戰爭部宣布，將已沿用了8年的「印太司令部」恢復為「太平洋司令部」。這當然不是改名，或舊名復辟這麼簡單，而是深刻反映了美國全球戰略思維的轉變。其中可以觀察的是，美國自二戰後產生的島鏈思維，可能正在因為難以為繼，而逐步走向消解的命運。

影／廢監院！兩人婉拒提名 蕭美琴:廢除前仍有憲法責任

總統府日前提名新一屆監察院人事，包括前資深藍委廖婉汝、前新北市副市長謝政達等，但兩人日前接連發表聲明婉拒提名，並表達支持廢除監察院的立場。對此，提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今(18)日受訪表示，社會對憲政機關的存廢問題有許多討論，但在進行憲政改革或是廢除相關機關之前，憲法都賦予一定的責任，為了讓國家民主體制、現行憲政體制能夠順利運作，還是希望立法院能秉持憲政精神，如實地審查人事同意權。

民進黨：國民黨賣水果一定要到海峽論壇統戰平台？

民進黨發言人林楚茵表示，中國海峽論壇近日落幕，民進黨質疑國民黨副主席張榮恭及台東縣長饒慶鈴等人出席或透過影片致辭的行為，台灣農漁產品遭中國養套殺案件不勝枚舉，在政府協助下更是成功打進多國市場，賣水果有很多管道跟方法，為什麼國民黨非要到中共的統戰平台？

饒慶鈴錄影海峽論壇推銷水果遭查 蔣萬安引賴總統「一名言」狠酸

台東縣長饒慶鈴以預錄影片參加海峽論壇推銷鳳梨釋迦，然而陸委會表示已禁止中央與地方政府用任何形式參加該論壇，將查處饒是否違反相關規定，引發藍白批評。台北市長蔣萬安今更以賴總統競選時聲稱想跟大陸主席習近平吃蝦仁飯大酸，「縣市長為農民來推銷水果卻要被查」，相信人民看得很清楚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。