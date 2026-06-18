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鄭麗文擬提黨版發展本土無人機產業 莊瑞雄：訪美最大成果是態度轉變

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
針對國民黨主席鄭麗文訪美後，擬提黨版無人機相關條例，民進黨團幹事長莊瑞雄（左）表示，各縣市早已投入無人機產業，國防特別預算條例中的無人機預算甚至是被國民黨砍掉的。記者曾原信／攝影
針對國民黨主席鄭麗文訪美後，擬提黨版無人機相關條例，民進黨團幹事長莊瑞雄（左）表示，各縣市早已投入無人機產業，國防特別預算條例中的無人機預算甚至是被國民黨砍掉的。記者曾原信／攝影

國民黨主席鄭麗文甫結束訪美行，提到無人機本土國防產業製造，有美智庫專家建議國民黨應該自提版本，因此她將思考研擬版本可行性。民進黨團幹事長莊瑞雄說，這次鄭麗文出訪最大成果就是她態度轉變，終於認知到無人載具可防衛台灣國家安全，無人機產業、無人載具不得不去做。

莊瑞雄今在民進黨團輿情記者會，他說，鄭麗文碰到美國政界有影響力的人士都是好事，不管是在電梯，或者在廁所裡偶遇，只要可以交流都不見得是壞事。鄭麗文認為在國防特別預算中支出被刪掉，很多是因為民進黨的提案，所以不會通過，顯然鄭麗文也不了解國民黨動不動就提出、加碼財政支出。

莊瑞雄說，國防特別條例中「無人載具跟反制系統」被國民黨整個刪除。鄭麗文訪美行回來後就感受到無人機的重要性，民進黨表達歡迎。他強調，上次國防部跟美方經過兩年多盤點，基於整個印太戰略考量，如何提升台灣國防戰力、加強不對稱戰力韌性跟提升，那是有一套邏輯去盤點的，不是去訪問個幾天回來立場馬上就改變。

莊瑞雄說，這次鄭麗文出訪最大成果就是她態度轉變，終於認知到無人載具可防衛台灣國家安全，無人機產業、無人載具不得不去做。且各縣市無人機產業，北部地區就有上百家，中部地區也有漢翔、雷虎、海威等，這是橫跨台灣各縣市的國防產業發展，連連國民黨的大諸侯台中市長盧秀燕也呼籲「不能把無人機產業捨棄掉」，但到最後這版本還是被砍掉了。

莊瑞雄表示，過去扯後腿，現在總算聽得下去美國人苦口婆心，可能就是鄭麗文這一次訪美對台灣來講最好的成果。

媒體追問行政院會討論無人機採購特別條例草案，黨團是否會擔心遭在野黨卡預算？莊瑞雄說，無人載具跟無人機的特別條例上次是被藍白刪除335億。美方跟台灣共同花了兩年多盤點出來，認為這部分基於國防自主，包括台美合作、技術提供，不用什麼都向美國採購。

莊瑞雄說，歡迎國民黨、民眾黨提出自己的版本，但行政院版本是國防部跟美方基於印太戰略，台灣提升不對稱戰力，因應台灣國防的需要，而不是政黨隨便提出草案，但還是樂見國民黨思考無人機對台灣的重要性。

至於國民黨立委賴士葆主張無人機預算應用年度預算，並由經濟部主導。莊瑞雄說，不管是年度預算、追加預算或特別條例，在國會都可以討論。院版由行政院提出來，考慮的面向當然比較周延，怕衝擊到其他部會。例如憲法規定教育預算有固定趴數，任何部會增減1%對其他部會都會產生排擠，因此用特別預算是比較好的方式，畢竟國防自主、在地化生產對台灣太重要。

鄭麗文 無人機 莊瑞雄 訪美

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