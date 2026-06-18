拋廢監院跟黨中央立場不一？ 蔣萬安盼有共識：立院黨團有自主性

台北市長蔣萬安上周拋出廢監察院引發熱議，但國民黨中央卻表示仍需凝聚共識，被質疑態度不一致。蔣表示，民眾都認為監察院這段時間並未發揮其功能，甚至淪為政治酬庸，他也有和北市五位藍委溝通，國民黨立院黨團一直都有很高自主性，相信能凝聚共識，他都尊重。

蔣萬安表示，所有民眾都認為過去這段期間監察院並沒有發揮一開始所設計的功能，不管是小吃店標到國防採購案子，台灣大缺蛋爆超思公司弊端，監察院都輕輕放下，甚至已成為政治酬庸，或為特定政治人物洗白。

蔣萬安認為，現階段不是來討論提名人選是是否合適，而是應好好思考監察院存廢議題，立法院黨團應藉由這一次人選審查全面否決凍結監察院運作，後續透過修憲來達到民眾認為應該要讓它廢除，這也是民進黨一貫立場跟主張。

被問到是否有跟台北市五位黨籍立委談過，蔣表示，都有溝通但仍必須要尊重黨團他決定，國民黨團一直都有很高自主性，相信他們會好好討論，就這個議題交換意見、凝聚共識。