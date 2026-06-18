鄭麗文擬提黨版支持無人機 鍾佳濱：去紅供應鏈 國民黨主席也關注

立法院會日前在藍白聯手下，封殺民進黨立委鍾佳濱所提「無人載具產業創建特別條例」草案，退回程序委員會。不過，國民黨主席鄭麗文昨說，會思考研擬黨版無人機的可能性。鍾佳濱今說，美方積極與台灣供應鏈合作，也引起國民黨主席的關注，歡迎各黨提出版本，讓社會共同了解。

對於鄭麗文表示考慮提國民黨版本，鍾佳濱今表示，「樂觀以待，這符合我們的預料，也是社會的期待」，事實上美國參議院外交委員會在17日通過了一個「2026 台灣藍天法案」，其主要內容是希望藉由法案授權，將台灣的供應鏈納入整個美國的無人機供應鏈當中，這裡面最關鍵的是美國軍方要求的規格，叫做「Blue UAS」，這是目前美方最嚴格的規格。

鍾佳濱表示，目前台灣工研院正在跟美方接洽，希望將相關規範與台灣接軌，在台灣建立規範，其主要特色就是「去紅供應鏈」，看到美方積極希望將台灣龐大的民主供應鏈納入合作，甚至提出專門法案，相信美國參議院這樣的行為也引起了國民黨主席的關注，鄭主席了解這不僅是台灣社會的民意趨勢，也是與包括美國在內的先進民主同盟建立共同防禦。

鍾佳濱說，對於國民黨是否能在任內提出包括無人機專法，不管是特別條例或其他方式，民進黨都歡迎各黨提出版本，讓社會共同了解各黨政策。