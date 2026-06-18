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談監察院存廢 副總統：憲改前應保持憲政體制運作

中央社／ 台北18日電
副總統蕭美琴。資料照。中央社
副總統蕭美琴。資料照。中央社

監察院存廢引發討論，副總統蕭美琴今天說，憲法賦予監察院監察權、糾舉、彈劾權及政治獻金業務，進行憲政改革前應保持憲政體制順利運作，盼立院進行人事同意權審查及同意。

總統府公布監察委員提名名單後，民眾黨立法院黨團表示將啟動修憲委員會廢除監察院，台北市長蔣萬安也表態廢除監察院。獲提名監委的新北市前副市長謝政達、國民黨前立委廖婉汝16日發出聲明婉拒提名。

對此，蕭副總統今天在中研院受訪指出，社會對此已有多次討論，雖然覺得非常遺憾，但也尊重他們決定。

蕭副總統表示，謝政達多年前在花蓮就在基層法扶進行公益活動，他同時也具有法律背景、勞動人權專業，因此當初提名時也是以個人專業為由，希望這些人才都能夠不分黨派、為國所用。

蕭副總統說，現在社會對於憲政機關的存廢問題都有許多的討論，但在進行憲政改革或是廢除相關機關前，憲法都有賦予包含監察權、糾舉及彈劾權等責任，也包含政治人物的政治獻金相關業務都在監察院。

蕭副總統說，為了讓國家民主體制，尤其是憲政體制能夠順利運作，還是希望立法院能夠秉持著憲政精神進行人事同意權的審查及同意。

蕭副總統指出，未來朝野對於各種憲政主張都會持續保持溝通，目前在立法院也已經看到有相關的提案，後續都會持續關注，現在目標是要確保國家治理能夠順利進行、憲政秩序能夠獲得大家支持。

監察院 蕭美琴 廖婉汝

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