外媒指訪美被冷遇 鄭麗文指華府有成見：互信需長期累積

美國「Politico」17日以「華府冷待台灣反對黨領袖」為題，指國民黨主席鄭麗文因阻擋國防支出，訪美期間在華府遭遇「冷遇」。鄭麗文今早接受廣播節目專訪，表示美國長期累積誤解、成見，溝通不輕鬆容易，她本就不期待華府破天荒「熱遇」。鄭並駁斥洩漏會面內容，表示長期來講互信重要，「我們又不是只去這一次」

「Politico」報導引用匿名知情人士說法，指鄭麗文在訪美期間，爭取白宮及國會山莊會面安排，但多以失敗告終。原因與國民黨阻擋國防特別預算有關，且對於預定會面的官員名單提前被曝光，美方也相當不滿。

鄭麗文今早接受「千秋萬事」專訪，表示美國是多元、複雜、不是只有單一聲音的國家，也有兩黨政治，因此去溝通的工作也會較複雜，長期累積一定的誤解、成見，她從未說這工作輕鬆容易，更不是去接受掌聲歡呼，美國對我方非常重要。即便是美國現任總統，都不可能讓美國所有部門或不同勢力，完全按照美國總統的意願做，更何況是她，她沒有天真的期待。這一趟去遠超預期，效果比預期好太多。

鄭麗文表示，有關於在華府被冷遇，就看原本的預期是什麼，她原本就不期待華府破天荒、用不同以往的規格「熱遇」她，一切都只是正常的程序，華府沒有給她特殊待遇。

鄭麗文說，她去之前就講過，有人全面遊說、阻擋國會議員見她，可以感受到很多人因此受影響。但即便在龐大的遊說壓力之下，在有限時間裡，還是見了9位，再加上後來跟1位通話，總共10位有參議員加上眾議員。其實已經是用跑步的了，把時間填滿的狀況下見了最多的國會議員，「見不到國會議員」非事實。

鄭麗文說，每個美國國會議員關心的不太一樣，光譜上有不同立場跟態度，她不會不切實際期待每個國會議員都愛她，她期待的是有效溝通。而智庫此次也是史無前例，所有可能的智庫都見了、交流了。有效溝通仍重要，這是非常成功的第一步。長期建立互信，長期建立對彼此立場的了解，還是有很長的路要走，畢竟國民黨什麼錢都沒有，資源有限，不可能大規模遊說。

鄭麗文說，台灣問題在華府並不是最被重視的問題，大部分人其實對台灣不了解。此次也引起國際主流媒體高度關注，以前在台灣再紅的政治人物去，都是華文媒體報導，很少有像她此次訪美讓所有主流媒體關注。這些主流媒體從來沒有真正的深度報導或關心過台灣，對台灣非常陌生，有很多刻板印象，這些都需要時間。她有私下行程，也是跟當地非常紅的主流媒體跟非常紅的記者深度溝通，沒有報導出來。

鄭麗文認為訪美是「破冰之旅」，她也駁斥媒體報導稱她洩漏內容、用欺瞞方式訪問國會等，她說大家連一個字都問不到，當地安檢嚴格，進國會的門都大排長龍，國會山莊很大，還好有參議員助理帶著跑，否則哪有可能在短時間內見這麼多國會議員，不可能用騙的，所有行程安排都很清楚。

鄭麗文說，媒體私下詢問並保證不會報導，她都不透露任何內容，她是守信用的政治人物，長期來講互信很重要，「我們又不是只去這一次」。她不覺得Politico是故意造謠，一定有消息來源且也相信了，但真的不是事實。

鄭麗文也回應她在美期間讚「習近平的手握起來像雲朵」，她表示，那是成功會面，難道見完後回來詆毀嗎？她只是把真正狀況告訴大家，可以分享的就分享，她跟習握手又不是私底下躲起來握手，全世界的媒體都看到她跟習握手，她不是全世界唯一一個跟習握過手的人。