快訊

蘋果也撐不住！庫克認了準備漲價 直呼晶片市場如「百年洪水」

賴總統喊「我不會放棄」 政院今增2100億無人機特別條例議程

藍營一王二后先後訪美 華府刻意「冷熱不一」意在軍購

聽新聞
0:00 / 0:00

研議國民黨版國防法案 鄭麗文：若無國防部資訊 盼跟美國直接溝通

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今早接受廣播節目專訪，國民黨版如果沒有來自我國防部的資訊，有需要的話，盼跟美國直接訊息溝通。圖／聯合報資料照
國民黨主席鄭麗文今早接受廣播節目專訪，國民黨版如果沒有來自我國防部的資訊，有需要的話，盼跟美國直接訊息溝通。圖／聯合報資料照

國民黨主席鄭麗文結束訪美返台，在美期間提出要研議國民黨版強化國防法案。鄭麗文今重申，國民黨沒有反對國防，將研議提出黨版法案，堅守財政紀律與國會民主原則。但鄭麗文也說，國民黨版如果沒有來自我國防部的資訊，有需要的話，盼跟美國直接訊息溝通。

鄭麗文今早接受「千秋萬事」專訪表示，國防自主最早是國民黨提的，因為救國救台灣要靠自己，雖然非常感謝也知道美國的支持至關重要，但不能什麼事都靠別人。

鄭麗文說，國防自主是好的政策，但在民進黨主政之下，有太多國民黨不能夠接受的，也有很多可能的弊案，這是為何在這次有關國防自主的部分，國民黨沒有辦法支持，且不應該用特別預算，應用年度預算，本來每年都有編年度預算。

鄭麗文說，有很多國內立法的原則不能打破，她跟美國人也是這樣講，這是任何民主國會都要遵守的，任何民主國家的國會都不可能通過民進黨這麼荒唐的版本。可是在外國人的眼中，管不了那麼多，也不了解立法細節、國會攻防，再加上有人不斷擴大、抹黑，就覺得好像國民黨一直在阻擋。

鄭麗文說，有重要的智庫成員建議，「你們就提黨版吧」，而她也表示，因國民黨是在野黨，很難每一個國防政策都是在野黨提，只要一提，民進黨一定反對批評。對國民黨來講也很痛苦，一直被人扣帽子，說反對國防。她才會覺得這是好建議，返台後會找專家、智庫來思考怎樣提。

鄭麗文說，如果沒有來自國防部的資訊，是否有辦法真的提相關的政策跟條例？但她說會積極努力研議，如果有需要的話，當然希望能跟美國有直接訊息溝通，國民黨很困擾，民進黨黑箱，什麼事情都不講，這也是為何對美軍購應要「＋Ｎ」，發價書是唯一可以看到的官方資料。身為在野黨，還要扛起國防政策的責任，照理講應被動在國會等著國防部送案子來審查，不是嗎？問題是民進黨這種案子怎麼可能通過，違背所有台灣選民對國民黨的託付。

鄭麗文說，她言行一致，她公開、私下講的都是一樣，跟美國官員講的也是一樣。國民黨的國防政策沒有改變，要遵守財政紀律，要遵守國會民主原則，也要強化台灣的國防力量。

至於是否參選2028，鄭麗文回應，「這實在很瞎」，她在6月要完成所有出訪行程，接下來就要專心在國內的選舉，2028年的選舉一定要贏，她在台灣講過N遍。她也否認參選2028，她是黨主席，每個人都說她不要一天到晚都往外跑，國內選舉很重要。她剛從美國回來，已經很多國家邀訪，但她都以專注國內選舉為由婉拒。

此外，文傳會主委尹乃菁請辭。鄭麗文在廣播廣告期間也透露，已經找到人選，待適當時間公布。

鄭麗文 國防部 國民黨

延伸閱讀

美智庫建議國民黨自提國防自主版本 鄭麗文：積極研擬可行性

本土國防無人機等產業 鄭麗文擬提黨版

鄭麗文：華府訪問一切正常 預祝韓國瑜訪美成果豐碩

被美方質疑太天真 鄭麗文：不是空想主義者

相關新聞

【重磅快評】沈伯洋說沒蔣萬安帥 但是誰在製造偶像？

被綠營側翼捧為「張孝全」、「木村拓哉」、「張凌赫」、「車太鉉」、「裴勇俊」的沈伯洋，近日終於承認「我明顯沒蔣萬安帥」，若外界持續討論這點，他的劣勢就會變得明顯，拜託大家關心市政。但沈伯洋顯然搞錯呼籲的對象，從頭到尾，這場「造神運動」不就是民進黨為了他參選台北市長，瘋狂打造政治偶像的人設？

鄭麗文擬提黨版支持無人機 鍾佳濱：去紅供應鏈 國民黨主席也關注

立法院會日前在藍白聯手下，封殺民進黨立委鍾佳濱所提「無人載具產業創建特別條例」草案，退回程序委員會。不過，國民黨主席鄭麗文昨說，會思考研擬黨版無人機的可能性。鍾佳濱今說，美方積極與台灣供應鏈合作，也引起國民黨主席的關注，歡迎各黨提出版本，讓社會共同了解。

外媒指訪美被冷遇 鄭麗文駁斥指華府有成見：互信需長期累積

美國「Politico」17日以「華府冷待台灣反對黨領袖」為題，指國民黨主席鄭麗文因阻擋國防支出，訪美期間在華府遭遇「冷遇」。鄭麗文今早接受廣播節目專訪，表示美國長期累積誤解、成見，溝通不輕鬆容易，她本就不期待華府破天荒「熱遇」。鄭並駁斥洩漏會面內容，表示長期來講互信重要，「我們又不是只去這一次」

研議國民黨版國防法案 鄭麗文：若無國防部資訊 盼跟美國直接溝通

國民黨主席鄭麗文結束訪美返台，在美期間提出要研議國民黨版強化國防法案。鄭麗文今重申，國民黨沒有反對國防，將研議提出黨版法案，堅守財政紀律與國會民主原則。但鄭麗文也說，國民黨版如果沒有來自我國防部的資訊，有需要的話，盼跟美國直接訊息溝通。

5嘉義名人續聘總統府資政、顧問 唯一資政張博雅這位顧問6連任最資深

總統府日前公布新一屆資政及國策顧問聘任名單，嘉義5名人獲續聘，其中資政1人、國策顧問4人，顧問原有5位，賴清德總統好友、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川上月辭世，遺缺未補聘，嘉義出身國策顧問減為4人，唯一嘉義出身資政，監察院前院長張博雅續任；林派及民進黨英系大老鄭慶祥，從前總統蔡英文到賴清德總統，連6任獲聘國策顧問最資深。

藍營一王二后先後訪美 華府刻意「冷熱不一」意在軍購

距離2028年總統大選還有一段時間，但藍營天王已各自暖身備戰2026年地方大選。在國民黨主席鄭麗文結束15天訪美行程、台中市長盧秀燕閃電訪問歐洲10天後，緊接著立法院長韓國瑜即將在6月21日率跨黨派立委訪美，藍營天王紛紛出國累積「國際學分」，不過，美國對國民黨內的「一王二后」冷熱不一，態度顯有差別。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。